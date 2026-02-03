Perante André Ventura, Cláudio Ramos revela em quem vai votar nas eleições Presidenciais. Esta foi a reação do líder do Chega

  • Dois às 10
  • Ontem às 12:54

No final da entrevista no ‘Dois às 10’, Cláudio Ramos surpreendeu ao revelar publicamente em quem pretende votar nas próximas Eleições Presidenciais, uma confissão que gerou reação imediata de André Ventura.

No final da conversa no programa ‘Dois às 10’, desta terça-feira, Cláudio Ramos acabou por revelar publicamente a sua intenção de voto nas próximas Eleições Presidenciais, assumindo que irá apoiar António José Seguro. A declaração não passou despercebida e mereceu reação imediata de André Ventura, convidado da emissão.

Perante a revelação do apresentador, André Ventura mostrou-se surpreendido: «Mas vai votar Seguro? Acho um pouco inacreditável e causa estupefação que isto aconteça, de um candidato que não diz absolutamente nada». O político foi mais longe e sugeriu que a escolha de Cláudio Ramos pode estar condicionada por questões ideológicas: «Se calhar o Cláudio está refém das palas ideológicas que têm pautado o país nos últimos anos».

Apesar das sondagens, André Ventura mantém-se confiante quanto ao desfecho das eleições, reconhecendo, ainda assim, as dificuldades do caminho que tem pela frente: «Estou confiante que vou vencer, mas tenho noção que parto de trás e é difícil».

O momento marcou o encerramento de uma entrevista intensa, onde a política, a democracia e as escolhas pessoais estiveram em destaque, num debate que rapidamente se estendeu para lá do estúdio e gerou reações entre os telespectadores.

Temas: André Ventura Claudio Ramos Eleicoes presidenciais Dois às 10

