Todos conhecem Andrea Soares, mas há uma coisa que a cantora só confirmou após sair da «1.ª Companhia»

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:45

Depois de ter sido expulsa da «1.ª Companhia», Andrea Soares esteve no Dois às 10, onde falou sobre a sua passagem pelo programa e esclareceu, de uma vez por todas, a dúvida em torno do seu nome: Andrea ou Andreia?

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Depois de ter sido expulsa da «1.ª Companhia», Andrea Soares marcou presença no programa Dois às 10, da TVI, onde falou abertamente sobre a experiência no formato — e acabou também por esclarecer uma dúvida antiga que há muito intriga o público: afinal, chama-se Andrea ou Andreia?

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a jovem explicou que a confusão tem uma razão simples. Andreia é o nome que consta no Bilhete de Identidade, mas, a nível artístico, optou por assinar apenas como Andrea. Ainda assim, fez questão de sublinhar que, foneticamente, o seu nome é dito à portuguesa. “Eu digo Andreia”, explicou, deixando claro que, apesar da grafia artística, a pronúncia nunca mudou.

Uma revelação que acabou por confirmar algo que já tinha sido avançado por alguém muito próximo. Liliana Almeida, amiga de Andrea Soares, já tinha esclarecido a questão num momento que surpreendeu os apresentadores do programa.

 

Temas: Andrea Soares 1.ª Companhia Dois às 10 Cristina Ferreira Claudio ramos

A Não Perder

Reduza a humidade em casa sem produtos caros. Só precisa destas plantas

Há 3 min

O erro que todos cometem com os talheres na máquina de lavar (e como evitar)

Há 1h e 3min

O que acontece em Vegas não fica por lá. Eis as imagens da viagem tão aguardada de Dylan e Inês

Há 1h e 18min

Conservantes que consome todos os dias podem estar ligados ao cancro e à diabetes tipo 2

Há 2h e 3min

Como cresceu. José Fidalgo mostra-se com o filho mais velho: «Está lindo e cada vez mais parecido com o pai»

Há 2h e 27min

A jantar com celebridades da TVI, quem diria que esta famosa portuguesa celebra 87 anos esta semana?

Há 3h e 3min

Para cozinhar sem eletricidade: este fogão de campismo é dos mais vendidos da Amazon

Há 3h e 55min
MAIS

Mais Vistos

Durante entrevista, Cláudio Ramos levanta-se para abraçar Andrea Soares

Hoje às 11:30

Cristina Ferreira reage aos resultados eleitorais e menciona Cláudio Ramos: “Dos únicos sítios onde André Ventura ganhou foi no concelho deste rapaz”

Hoje às 10:15

Andrea Soares surpreende com revelação depois de sair da "1.ª Companhia"

Hoje às 11:53

Liliana Almeida faz revelação sobre a vida amorosa de Andrea Soares e acrescenta: “Todos os que estão lá dentro são ex-namorados de amigas nossas”

6 fev, 10:30

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fora do Estúdio

O que acontece em Vegas não fica por lá. Eis as imagens da viagem tão aguardada de Dylan e Inês

Há 1h e 18min

Como cresceu. José Fidalgo mostra-se com o filho mais velho: «Está lindo e cada vez mais parecido com o pai»

Há 2h e 27min

A jantar com celebridades da TVI, quem diria que esta famosa portuguesa celebra 87 anos esta semana?

Há 3h e 3min

Após período de ausência, antiga apresentadora da TVI faz partilha que está a derreter o coração de todos

Hoje às 11:11

Fotos

Reduza a humidade em casa sem produtos caros. Só precisa destas plantas

Há 3 min

O erro que todos cometem com os talheres na máquina de lavar (e como evitar)

Há 1h e 3min

O que acontece em Vegas não fica por lá. Eis as imagens da viagem tão aguardada de Dylan e Inês

Há 1h e 18min

Conservantes que consome todos os dias podem estar ligados ao cancro e à diabetes tipo 2

Há 2h e 3min