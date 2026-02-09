Todos conhecem Andrea Soares, mas há uma coisa que a cantora só confirmou após sair da «1.ª Companhia»

Depois de ter sido expulsa da «1.ª Companhia», Andrea Soares esteve no Dois às 10, onde falou sobre a sua passagem pelo programa e esclareceu, de uma vez por todas, a dúvida em torno do seu nome: Andrea ou Andreia?
Depois de ter sido expulsa da «1.ª Companhia», Andrea Soares marcou presença no programa Dois às 10, da TVI, onde falou abertamente sobre a experiência no formato — e acabou também por esclarecer uma dúvida antiga que há muito intriga o público: afinal, chama-se Andrea ou Andreia?
Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a jovem explicou que a confusão tem uma razão simples. Andreia é o nome que consta no Bilhete de Identidade, mas, a nível artístico, optou por assinar apenas como Andrea. Ainda assim, fez questão de sublinhar que, foneticamente, o seu nome é dito à portuguesa. “Eu digo Andreia”, explicou, deixando claro que, apesar da grafia artística, a pronúncia nunca mudou.
Uma revelação que acabou por confirmar algo que já tinha sido avançado por alguém muito próximo. Liliana Almeida, amiga de Andrea Soares, já tinha esclarecido a questão num momento que surpreendeu os apresentadores do programa.