Está enorme. Todos estão a comentar estas fotos inéditas do filho de Ângela Ferreira

Que crescido: estas são as novas imagens do filho de Ângela Ferreira

As novas fotos do filho de Ângela Ferreira estão a dar que falar. Com uma "carinha laroca", o bebé conquistou rapidamente as redes sociais.

Foi em 2020 que Ângela Ferreira partilhou a sua história na reportagem "Amor Sem Fim", da TVI, emocionando todo o País. A jovem queria engravidar do marido, Hugo Ferreira, que faleceu vítima de cancro, e, mantendo sempre a esperança, conseguiu mesmo alterar a legislação em Portugal: em agosto de 2023, Ângela Ferreira deu à luz o pequeno Guilherme.

No Instagram, a cabeleireira não deixa de partilhar diversos registos ternurentos do filho.

Desta vez, Ângela Ferreira mostrou imagens em que Guilherme aparece com o rosto em grande plano. "Impossível resistir a esta cara de safado", escreveu a mãe babada na legenda das fotos.

A caixa de comentários rapidamente se encheu de elogios: "Que carinha mais laroca" e "Menino tão amado. Amor incondicional", pode ler-se.

Veja, agora, a imagem partilhada por Ângela Ferreira na galeria de fotografias que preparámos para si.