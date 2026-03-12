Depois de engravidar do marido falecido, Ângela Ferreira apresenta projeto: "Virou terapia"

Ângela Ferreira, conhecida por engravidar do marido falecido, decidiu explorar um novo projeto.
Cabeleireira há vários anos, Ângela Ferreira decidiu lançar-se num novo desafio profissional, como revelou à SELFIE: "É o meu hobby".
"Resolvi apostar neste projeto para ter um orçamento extra, e acaba por funcionar quase como uma terapia", explica Ângela Ferreira, referindo-se às peças em gesso perfumado que produz sob a marca Aromarte: "São peças muito delicadas. A escolha das peças, os aromas, a parte de criar – que é algo que eu adoro (já o faço no meu trabalho como cabeleireira)".
"A parte criativa acalma-me, as artes manuais acalmam a mente e, muitas vezes, recorro a elas. Por isso decidi começar a partilhar esses trabalhos e fazer algum extra, que é sempre bem-vindo", acrescentou a viúva de Hugo Ferreira, revelando: "A minha irmã começou com este trabalho e foi ela quem me ensinou e passou todas as dicas. Começou por ser algo para me ajudar a ganhar algum extra e, entretanto, tornou-se uma terapia".
Com um filho pequeno em casa, Ângela Ferreira admite que precisa de manter esta veia artística fora do alcance do pequeno Guilherme: "Ele é muito curioso e tenho algum receio que não corresse bem, então nem arrisco. Faço as peças no salão de cabeleireiro nos momentos mais calmos".