Depois de engravidar do marido falecido, Ângela Ferreira apresenta projeto: "Virou terapia"

Que crescido: estas são as novas imagens do filho de Ângela Ferreira

Ângela Ferreira, conhecida por engravidar do marido falecido, decidiu explorar um novo projeto.

Cabeleireira há vários anos, Ângela Ferreira decidiu lançar-se num novo desafio profissional, como revelou à SELFIE: "É o meu hobby".

"Resolvi apostar neste projeto para ter um orçamento extra, e acaba por funcionar quase como uma terapia", explica Ângela Ferreira, referindo-se às peças em gesso perfumado que produz sob a marca Aromarte: "São peças muito delicadas. A escolha das peças, os aromas, a parte de criar – que é algo que eu adoro (já o faço no meu trabalho como cabeleireira)".

"A parte criativa acalma-me, as artes manuais acalmam a mente e, muitas vezes, recorro a elas. Por isso decidi começar a partilhar esses trabalhos e fazer algum extra, que é sempre bem-vindo", acrescentou a viúva de Hugo Ferreira, revelando: "A minha irmã começou com este trabalho e foi ela quem me ensinou e passou todas as dicas. Começou por ser algo para me ajudar a ganhar algum extra e, entretanto, tornou-se uma terapia".

Com um filho pequeno em casa, Ângela Ferreira admite que precisa de manter esta veia artística fora do alcance do pequeno Guilherme: "Ele é muito curioso e tenho algum receio que não corresse bem, então nem arrisco. Faço as peças no salão de cabeleireiro nos momentos mais calmos".