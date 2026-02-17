Amor sem fim. Gerado após a morte do marido, Ângela Ferreira mostra como o filho cresceu

O tempo passa a correr e Hugo Guilherme é a prova disso mesmo. O pequeno, que celebra três anos de vida em agosto, voltou a conquistar os seguidores da mãe com novas fotografias partilhadas nas redes sociais.

Nas imagens agora divulgadas, o menino surge descontraído, sorridente e cheio de estilo, em registos ternurentos que rapidamente geraram uma onda de reações. A energia e a alegria naturais do pequeno não passaram despercebidas, com a caixa de comentários a encher-se de mensagens carinhosas.

Assumidamente orgulhosa, Ângela Ferreira não resistiu a partilhar os momentos do filho, mostrando como está crescido e cheio de personalidade.

Recorde-se que Hugo Guilherme é fruto da relação entre Ângela Ferreira e Hugo Ferreira, cuja história comoveu o país. O Jornal Nacional da TVI emitiu os capítulos de “Amor sem fim”, a minissérie documental onde, em 2020, Ângela Ferreira deu a conhecer a vontade de ter um filho do marido que tinha morrido em 2019. Quatro anos depois, a mulher do Porto fez história, conseguiu mudar a lei da procriação medicamente assistida e engravidou de Hugo Ferreira, que não resistiu a um cancro