Ângela Ferreira faz partilha inédita e sensibiliza todos: «Impossível ver sem caírem as lágrimas»

Ângela Ferreira partilhou um vídeo no qual mostra várias imagens inéditas da gestação de Guilherme.

Ângela Ferreira lutou para conseguir ter um filho do falecido marido e conseguiu. O pequeno Guilherme celebrou 1 ano no passado dia 16 de agosto e Ângela Ferreira tem partilhado o crescimento do filho nas redes sociais.

Recentemente, Ângela partilhou um vídeo emocionante que mostra alguns momentos destes últimos dois anos, desde que conseguiu engravidar até ao primeiro aniversário do filho. «Tudo valeu a pena. Meu pacotinho de amor», escreveu, na legenda do vídeo.

Os seguidores de Ângela Ferreira inundaram a caixa de comentários de mensagens de amor. «Impossível ver sem caírem as lágrimas»; «Que linda esta sequência de fotografias que revela uma história de amor única» e «Ele é tão a carinha do pai!» são alguns dos comentários que se podem ler.