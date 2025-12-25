No dia de Natal, família de Ângela Pereira anuncia morte da jovem que emocionou Portugal com um pedido de ajuda

  • Dois às 10
  • Ontem às 18:35

Morreu Ângela Pereira, a jovem de 23 anos que mobilizou o país ao partilhar publicamente a luta contra uma doença grave. Natural de Viana do Castelo, Ângela viu a sua história gerar uma onda de solidariedade nacional, acompanhando-a até ao fim.

Morreu Ângela Pereira, a jovem de 23 anos, natural de Viana do Castelo, que lutava há cerca de três anos contra uma doença grave. A informação foi confirmada esta quinta-feira pela família, através da página de Instagram da jovem, numa mensagem marcada pela gratidão e pela emoção.

«Com profunda tristeza, comunicamos que a Ângela partiu», começa por ler-se no comunicado. A família revelou ainda que, antes de morrer, Ângela deixou um pedido especial: agradecer a todos os que a acompanharam ao longo da sua difícil caminhada. «Cada gesto, cada palavra e cada demonstração de carinho foram sentidos. Nunca esteve sozinha. Sentiu-se amada, acompanhada e amparada até ao fim», escreveram, deixando um agradecimento a toda a rede de apoio que se formou em torno da jovem.

Ângela encontrava-se internada no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto e ganhou recentemente grande visibilidade após recorrer às redes sociais para pedir ajuda, numa mensagem que rapidamente se tornou viral e gerou uma onda de solidariedade em todo o país.

Na publicação, a jovem não pedia apoio financeiro, mas apelava à partilha da sua história, na esperança de que esta chegasse a médicos ou associações que pudessem ajudar a encontrar alternativas de tratamento. Depois de um transplante de medula óssea, Ângela enfrentou várias complicações graves, incluindo uma infeção provocada por um fungo raro e de difícil tratamento.

A mobilização nas redes sociais permitiu que o caso chegasse ao National Aspergillosis Centre, em Manchester, no Reino Unido, que entrou em contacto com o IPO do Porto. Foram solicitados novos exames com vista à definição de um eventual plano terapêutico alternativo. No entanto, apesar dos esforços médicos, o estado de saúde da jovem agravou-se e Ângela acabou por não resistir.

Em declarações anteriores, Ângela tinha manifestado publicamente a sua insatisfação com o acompanhamento clínico que sentia estar a receber. «Aqui já não fazem mais nada por mim, desistiram de mim, retiraram-me a medicação, deixaram de me fazer exames, para eles estou morta», escreveu no Instagram, numa mensagem partilhada a 6 de dezembro.

A sua história tocou milhares de pessoas e deixou um forte impacto, tornando-se um símbolo de coragem, luta e esperança. A onda de solidariedade que se gerou à sua volta acompanhou Ângela até ao fim — como a própria família fez questão de sublinhar — e ficará como um testemunho do carinho que uniu o país em torno da jovem.

Temas: Angela Pereira IPO Dois às 10

