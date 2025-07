Ex-concorrente de reality show da TVI perde filha e vê cinzas da bebé roubadas

O episódio dramático foi vivido por Angélica Jordão, ex-concorrente de reality show da TVI e irmã de Mel Jordão.

Numa recente entrevista, Angélica Jordão, ex-concorrente de reality shows da TVI e irmã de Mel Jordão, partilhou um dos períodos mais marcantes e dolorosos da sua vida: a perda gestacional da filha Lua, em 2021.

Grávida de 23 semanas, Angélica deixou de sentir a bebé e dirigiu-se ao hospital. A confirmação foi devastadora: já não havia batimento cardíaco.

Angélica fez questão de segurar a filha ao colo após o parto induzido. Mais tarde, foi conhecida a causa da morte: estenose no umbigo e cordão umbilical espiralado, que impediu o sangue de chegar à placenta.

Cinzas roubadas e chantagem

Dias após o funeral, Angélica viveu novo trauma. Levava a urna com as cinzas da filha numa viagem a Fátima, quando o carro em que seguia foi assaltado e as cinzas foram roubadas. Acrescentou que chegou a ser vítima de chantagem após oferecer recompensa pela devolução.

O episódio teve tal impacto que decidiu afastar-se das redes sociais e regressar ao Dubai, onde vive com o companheiro, para conseguir fazer o luto.

Um novo capítulo

Depois da dor, chegou a esperança. Em março de 2025, Angélica anunciou o nascimento do filho Liam, fruto da relação com o australiano Jacob Kane. Prematuro, com 34 semanas, nasceu saudável e cheio de amor, segundo a própria revelou nas redes sociais.