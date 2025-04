Ângelo Rodrigues desabafa: «Serei um bom partido no dia em que tiver coragem para...»

Ela com 34 e ele com 23: Sabia que Iva Domingues teve um namoro com um homem 11 anos mais novo?

Ângelo Rodrigues desabafa sobre a sua vida amorosa.

Ângelo Rodrigues voltou a dar que falar nas redes sociais, desta vez ao surgir vestido de noivo. O ator partilhou recentemente uma série de fotografias em que aparece com um elegante fato branco, no seguimento de uma colaboração com uma marca de roupa dedicada a trajes de cerimónia.

Com o seu habitual sentido de humor, Ângelo legendou a publicação com uma frase que arrancou sorrisos aos fãs:

«Aproveito para averiguar se serei um bom partido no dia em que tiver coragem para subir ao altar. Não poria as mãos no fogo por mim, mas folgo em ler as vossas respostas 💍».

Rapidamente, os comentários encheram-se de elogios e reações entusiasmadas. Os seguidores não pouparam palavras para expressar o quanto o ator impressionou com o seu visual:

«Arrasou com tudo 🙌🙌🙌", "❤️ meu Deus 😱 !.... Que homem mais lindo 😍", "Lindooo 🙏🏼❤️✨", "Elegante como sempre🔥🔥🔥👏», foram apenas alguns dos comentários deixados na publicação.

Veja, em baixo, as imagens: