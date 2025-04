Ângelo Rodrigues e a namorada 11 anos mais velha que marcou a sua vida. E era uma conhecida apresentadora da TVI

Ela com 34 e ele com 23: Sabia que Iva Domingues teve um namoro com um homem 11 anos mais novo?

Sabia que o ator manteve uma relação de seis anos com um uma apresentadora da TVI 11 anos mais velha?

Iva Domingues e Ângelo Rdorigues foram um dos casais mais comentados nos últimos anos, tendo mantido uma relação por seis anos. Contudo, a história entre eles chegou ao fim em 2016, deixando os fãs e o público em geral curiosos sobre os motivos que levaram à separação. Em uma revelação recente, feita a 11 de fevereiro de 2023, o ex-casal decidiu abrir o coração sobre o fim da relação e expor as razões que estiveram por trás da decisão.

De acordo com Iva e Ângelo, o motivo da separação estava relacionado principalmente com as fases diferentes de vida que estavam a atravessar, algo que foi intensificado pela diferença de idades entre eles. A apresentadora é onze anos mais velha do que o seu ex-companheiro, o que, segundo ambos, acabou por gerar algumas dinâmicas diferentes e desafios na relação.

Embora a separação tenha sido difícil, Iva e Ângelo expressaram respeito mútuo pela decisão e pelo tempo que passaram juntos. Ambos compreenderam que a relação, por mais significativa que tenha sido, não estava mais alinhada com os seus objetivos de vida, e que seguir caminhos separados era o melhor para ambos.

A relação de seis anos, marcada por altos e baixos, deixou memórias e lições importantes para ambos. Iva e Ângelo afirmaram, em conjunto, que, apesar do fim, continuam a nutrir um carinho e respeito pelo que viveram.

