Estão juntos no teatro, mas foi este comentário de Ângelo Rodrigues que chamou a atenção

Liliana Santos está de regresso aos palcos e contracena com Ângelo Rodrigues na comédia «Jantar de Idiotas», em exibição no Teatro da Malaposta.

A atriz, de 44 anos, partilhou o cartaz da peça nas redes sociais com um convite direto aos seguidores: «Querem vir assistir ao nosso jantar? Nós vamos lá estar, à vossa espera!». A publicação rapidamente gerou reações, incluindo a do próprio Ângelo, que respondeu com entusiasmo: «Vamos ⚡️». Nuria Madruga, também atriz do elenco, comentou com um simples mas expressivo «💪🤍».

A peça, produzida pela Yellow Star Company, marca mais um capítulo na carreira de atriz de Liliana, que brilhou como concorrente no «Dança com as Estrelas» integrou o elenco da novela «Quero É Viver» da TVI e continua a ser uma referência de saúde e bem-estar desde o lançamento do seu livro «Em Forma Todo o Ano».



