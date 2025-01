Angie Costa reage à última publicação de Ângelo Rodrigues com comentário carinhoso

Angie Costa e Ângelo Rodrigues criaram uma relação especial nos últimos meses. Saiba tudo aqui

Ângelo Rodrigues encontra-se internado no hospital de São José, em Lisboa, devido a uma pneumonia por aspiração, uma infeção respiratória grave, revelou uma fonte próxima do ator. A mesma fonte revelou que o ator de 37 anos está em coma.

Recorde-se que, em 2019, o ator já tinha passado por um grave problema de saúde. Esteve hospitalizado dois meses e foi operado três vezes depois de uma infeção grave, alegadamente decorrente de injeções de testosterona, tendo passado por um coma induzido por determinação dos médicos que o acompanharam. Na altura fez hemodiálise, por falência dos rins, e sofreu pelo menos uma paragem cardíaca, revertida pela equipa médica.

Nas últimas semanas, Ângelo Rodrigues esteve em cena no Mar Shopping, em Matosinhos, com a peça «Quebra-Nozes e o Reino do Gelo». O musical contou com a participação de Angie Costa, Ângelo Rodrigues e Rita Rocha como protagonistas.

Na sua página de Instagram, o ator promoveu a peça e partilhou alguns registos dos ensaios, onde surge ao lado de Angie Costa. «Digo-vos, a aventura até agora tem sido deliciosa», escreveu Ângelo Rodrigues, na legenda da publicação que fez.

Na publicação, Angie Costa deixou um comentário especial: um emoji de um coração vermelho.

Recorde-se que Angie Costa anunciou a separação de Miguel Coimbra este mês. O casal estava junto há quatro anos e meio, e tem dois filhos em comum, Martim, de três anos, e Alice, de nove meses