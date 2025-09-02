O truque surpreendente que ajuda a remover pelos de animais da roupa

  • Dois às 10
  • Ontem às 15:20

Se tem animais em casa e já se desesperou ao ver a roupa sair da máquina de lavar ainda cheia de pelos, há um truque simples e eficaz que pode ajudar — e começa pela máquina de secar.

Quem tem animais de estimação em casa sabe bem como é: pelos em todo o lado. Nas roupas, nas mantas, nas almofadas do sofá e até em peças que acabaram de sair da máquina de lavar. A boa notícia é que existe um truque simples e eficaz para reduzir este problema: usar a máquina de secar antes mesmo de começar a lavagem.

Segundo a especialista Carolyn Forté, do Good Housekeeping Institute, basta colocar as peças mais afetadas — como mantas polares, camisolas de lã ou capas de sofá — na máquina de secar, durante cerca de 10 minutos, no programa de ar frio (sem calor), juntamente com uma toalhita de secagem (dryer sheet).

O movimento do tambor ajuda a soltar os pelos entranhados, enquanto a toalhita reduz a eletricidade estática, fazendo com que os pelos passem para o filtro de cotão em vez de ficarem agarrados ao tecido.

Testado em laboratório

Este método foi testado no laboratório de limpeza do Good Housekeeping e os resultados foram evidentes: a diferença entre o “antes” e o “depois” mostrou uma redução significativa dos pelos.

Ainda assim, é importante ter em conta que as toalhitas de secagem — incluindo as Bounce Pet Hair and Lint Guard Mega Dryer Sheets, eleitas como a melhor opção para remoção de pelos — foram concebidas para serem usadas em tecidos húmidos e não secos. Isso pode deixar as peças ligeiramente macias ou com uma sensação de revestimento. Se for lavar a roupa de seguida, não há problema; caso contrário, pode optar por reutilizar uma toalhita já usada ou humedecer ligeiramente as peças para evitar esse efeito.

Atenção ao filtro

Apesar de não eliminar todos os pelos, esta técnica ajuda a reduzir consideravelmente a carga de trabalho da máquina de lavar. Mas há um alerta: limpe sempre o filtro da máquina de secar depois de usar este truque, já que os pelos podem acumular-se rapidamente, diminuindo a eficiência do equipamento e até representar risco de incêndio.

