Anjos processam Joana Marques e exigem uma indemnização de 1,2 milhões de euros

Em causa está uma publicação da humorista sobre a atuação de Sérgio e Nelson Rosado, em 2022.

Durante a rubrica «Conversas de Café» do «Dois às 10», Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz comentaram o assunto que está na ordem do dia e a dar que falar.

Os irmãos Sérgio e Nelson Rosado decidiram processar Joana Marques devido a uma publicação nas redes sociais. A humorista partilhou um comentário relacionado com a atuação dos «Anjos» antes de uma prova do Moto GP, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Na altura, quando os cantores interpretaram o hino nacional, foram alvo de severas críticas, sendo acusados de desfigurarem a canção. Em resposta aos insultos revelaram que foram vítimas de problemas técnicos.

Consta que antes de avançarem com o processo em junho, a dupla tentou obter um pedido de desculpas da humorista, mas sem sucesso, o que os levou a tomar essa decisão de avançar com o processo e exigir o pagamento de 1.118.500 euros.

Luísa Castel-Branco avançou sobre o tema: «Na minha opinião não têm razão absolutamente nenhuma! Toda a gente sabe que a Joana é humorista, sendo humorista aquilo que ela fez foi humor com a situação»

Cinha Jardim defendeu a opinião de que: «Os humoristas muitas vezes não têm limites com aquilo que brincam...ela é teimosa, não lhe custava nada dizer: ó meninos desculpem...ela não tem, porque é humorista, que dizer tudo o que lhe apetece!»

Cláudio Ramos conclui: «Eu acho que estabelecer limites de humor pode ser muito perigoso numa democracia. O vídeo é só engraçado não é ofensivo. Quem se portou mal com os Anjos foi a organização.»

