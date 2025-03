Anjos justificam processo contra Joana Marques com «ameaças de morte»

Cristina Ferreira questiona Anjos sobre polémica com Joana Marques: «Imaginem que vão a tribunal e perdem» - Surpreenda-se com a resposta

Sérgio e Nelson Rosado falam sobre o julgamento contra Joana Marques

No programa «Dois às 10» desta manhã de 31 de março, Sérgio e Nelson Rosado, conhecidos como os Anjos, marcaram presença para esclarecer a polémica em torno do julgamento contra a humorista Joana Marques. Durante a entrevista, os dois músicos desmistificaram as acusações que circulam na praça pública, esclarecendo que o processo judicial não está relacionado com uma piada, como muitos têm sugerido, mas sim com uma eventual «manipulação» de uma informação digital que resultou em danos significativos.

Nelson Rosado foi direto ao ponto, afirmando: «A Joana Marques está a ser processada porque adulterou, truncou e manipulou uma informação digital, e, com isso, gerou danos». O irmão do cantor também defendeu a posição de que nunca haviam colocado ninguém em tribunal e que sempre se distanciaram de polémicas. «Nunca estivemos ligado a polémicas», acrescentou Sérgio Rosado.

A conversa rapidamente passou a abordar o impacto que este processo teve na vida da família e da equipa dos músicos, que revelaram ter sido alvo de uma série de críticas duras, inclusive ameaças de morte. «Ameaças de morte, a nós e aos nossos», contou Nelson Rosado, ao referir o ambiente tenso que se seguiu ao vídeo publicado por Joana Marques.

A polémica não se limitou ao debate público nas redes sociais. A situação afetou também a carreira dos Anjos, que chegaram a ter concertos cancelados devido à associação ao caso.

Nelson Rosado também revelou várias tentativas de diálogo direto com Joana Marques, mas todas sem sucesso. Apesar dos esforços para resolver a situação de forma privada, os músicos ficaram desiludidos ao descobrir que a humorista se recusou a apagar o vídeo.

Sérgio Rosado partilhou ainda o impacto emocional que a situação teve na sua filha de nove anos. «A minha filha, na altura, sofreu bullying», disse.