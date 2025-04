Processo dos Anjos contra Joana Marques: «Eu acho que a Joana não é responsável»

Cristina Ferreira questiona Anjos sobre polémica com Joana Marques: «Imaginem que vão a tribunal e perdem» - Surpreenda-se com a resposta

Sérgio e Nelson Rosado falam sobre o julgamento contra Joana Marques no «Dois às 10».

Esta segunda-feira, dia 31 de março, o programa «Dois às 10» recebeu os irmãos Sérgio e Nelson Rosado, mais conhecidos como Anjos, para falarem pela primeira vez sobre o processo judicial que moveram contra a humorista Joana Marques.

Durante a conversa, as diferentes opiniões dos apresentadores, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, sobre o caso foram conhecidas.

Cláudio Ramos defendeu que Joana Marques não deveria ser responsabilizada pelo que aconteceu, mas sim aqueles que, nas redes sociais, fizeram ameaças de morte aos músicos. «Eu acho que a Joana não é responsável», disse Cláudio Ramos. Para o apresentador, a questão maior deveria ser o comportamento agressivo e ameaçador de certas pessoas na internet, que ultrapassam todos os limites, em vez de focar a responsabilidade apenas na humorista.

No entanto, o momento de maior tensão na conversa ocorreu quando Sérgio Rosado, visivelmente indignado, fez uma afirmação contundente sobre os efeitos que o bullying pode ter: «Estamos à espera que alguém se suicide por ser vítima de bullying?». A sua intervenção, carregada de emoção e desespero, procurou destacar a gravidade da situação e o impacto psicológico que tais ataques podem causar. Cláudio Ramos reagiu imediatamente: «Isso é um exagero!». O apresentador não concordou com a comparação de Nelson, considerando que ele estava a exagerar. Para o apresentador, embora fosse evidente a dor e o sofrimento dos músicos, não se deveria recorrer a analogias extremas.

Já Cristina Ferreira, no final da entrevista, adotou uma postura mais reflexiva sobre o caso. A apresentadora usou o momento para enfatizar a importância da responsabilidade nas redes sociais e o impacto que as palavras podem ter sobre os outros. «Tenhamos todos a noção de que quando agredimos o outro não sabemos o mal que lhe estamos a fazer», afirmou Cristina, reforçando que é necessário refletir sobre o efeito das ações no outro, mesmo quando estas ocorrem no ambiente digital.

Além disso, Cristina Ferreira aproveitou para compartilhar a sua preocupação com a falta de regulamentação das redes sociais, algo que, segundo ela, tem vindo a ser discutido desde a sua intervenção na Assembleia da República. Ela sublinhou a necessidade urgente de criar uma legislação que defina claramente os limites para a liberdade de expressão online, de forma a evitar que situações como a que os Anjos estão a enfrentar se repitam. «Isto é tudo novo para nós, as redes sociais e a forma como as pessoas se manifestam nas redes sociais e há que ter legislação sobre isso», completou Cristina, demonstrando a sua visão de que a sociedade ainda está a aprender a lidar com o impacto das novas plataformas digitais.