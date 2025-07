Nos anos 90, todos tínhamos este brinquedo. Hoje vale uma pequena fortuna

Quem cresceu nos anos 90 certamente se lembra deste brinquedo que era presença garantida em muitas casas. Hoje, o seu valor de mercado disparou e tornou-se um verdadeiro item de colecionador.

As crianças de hoje continuam a pedir este brinquedo como presente aos pais. Porém, mesmo que o vejam como um objeto ultra tecnológico e moderno, não imaginam que, nos anos 90, quase toda a gente tinha um igual no bolso ou na mochila.

O Tamagotchi, um brinquedo icónico dos anos 90

Lançado pela Bandai no Japão no final da década de 90, o Tamagotchi é um pequeno animal de estimação virtual dentro de um dispositivo digital em forma de ovo, equipado com um ecrã LCD e três botões. Estes botões permitiam alimentar, cuidar e limpar os dejetos do animal para que este sobrevivesse. Prático e portátil, podia ser transportado para qualquer lugar — e caso fosse esquecido, o animal virtual morria, provocando uma verdadeira pressão emocional.

O lançamento deste brinquedo foi uma revolução na época. Fora as consolas portáteis como a Game Boy, quase não existiam brinquedos digitais. O Tamagotchi foi uma das primeiras experiências de ligação emocional virtual e de responsabilidade com um ser digital, o que o tornou um sucesso imediato entre crianças e jovens adultos. A procura foi tão elevada que rapidamente esgotou nas lojas de brinquedos em todo o mundo.

Ter um Tamagotchi antigo pode valer uma pequena fortuna

Embora o brinquedo tenha sido relançado e ainda esteja disponível no mercado, a sua popularidade atual é mais discreta do que nos anos 90. Isto deve-se ao facto de o digital fazer parte do quotidiano das crianças, tornando o conceito menos inovador.

Por outro lado, os Tamagotchi vintage transformaram-se em objetos de grande valor. A febre pelo retro-gaming e pelos brinquedos eletrónicos das décadas de 70, 80 e 90 explica o interesse crescente por estas peças em 2025. Tal como os brinquedos distribuídos nos Happy Meals do McDonald's, que se tornaram icónicos décadas depois, o Tamagotchi antigo passou a valer ouro.

Quanto melhor conservado estiver o brinquedo — sobretudo se for novo e ainda na embalagem original — maior será o seu valor em plataformas de venda em segunda mão como o eBay ou em leilões especializados. Atualmente, os Tamagotchi podem ser vendidos por várias centenas de euros (cerca de 800€) e, em casos mais raros, por milhares.

As edições limitadas lançadas no Japão ou em colaborações exclusivas estão entre as mais valiosas. Modelos como o Devilgotchi, o Yasashii ou versões de luxo tornaram-se peças de coleção muito procuradas. Segundo o Smithsonian Magazine, um exemplar do Tamagotchi Mobile Kaitsu Plus foi vendido por 4.600 euros em 2021.