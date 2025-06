"É difícil ter a minha filha hospitalizada durante 8 meses": Cantor de músicas de novelas da TVI vive momento duro

Cláudio Ramos conversou Anselmo Ralph, que contou novidades sobre o estado de saúde da filha.

No passado dia 24 de março, Anselmo Ralph anunciou o cancelamento temporário dos concertos comemorativos dos seus 20 anos de carreira, que estavam previstos para abril de 2025, em Lisboa e no Porto. O motivo por detrás desta difícil decisão prende-se com um momento delicado que o cantor e a sua família estão a atravessar.

A filha bebé de Anselmo Ralph encontra-se internada nos cuidados intensivos desde que nasceu há oito meses, uma situação que tem exigido toda a sua atenção e dedicação.

O cantor esteve hoje no «Dois às 10» e falou sobre a hospitalização da sua filha: "É difícil ter a minha filha hospitalizada durante 8 meses" O músico confessou que os últimos oito meses têm sido duros, mas que as coisas estão a melhorar.

Apesar do momento delicado, o cantor mantém o foco no seu novo projeto musical «Lições de Amor».