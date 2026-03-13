Saber quem ela é mostra que nascemos antes dos anos 90, mas poucos sabem como está agora

Foi uma das apresentadoras e modelos que mais arrancou suspiros nos anos 90 em Portugal

Era presença constante em capas de revista e foi uma das mulheres mais marcantes da década de 90. Bárbara Elias afirmava-se como uma das figuras mais presentes do universo da moda e da televisão em Portugal.

A apresentadora rapidamente conquistou um lugar de destaque no panorama nacional e são poucos os que viveram nesses anos e não se recordam da modelo. Entre passerelles, produções fotográficas e presenças em eventos mediáticos, tornou-se um rosto incontornável de uma geração.

A sua postura discreta contribuiu para consolidar uma imagem sóbria, apesar de mediática, que muitos ainda hoje recordam. Em 2005, iniciou uma relação com o famoso apresentador Nuno Graciano, com quem teve duas filhas, Matilde e Maria. Após 13 anos de vida em comum, o casal seguiu caminhos diferentes.

Apesar da exposição mediática inerente à relação, Bárbara Elias sempre preferiu manter a sua vida privada mais reservada, tendo-se afastado das luzes da ribalta.

Hoje é casada com José Germano de Sousa e nas raras aparições públicas ou através das redes sociais, continua a receber elogios pela sua elegância.

Veja na galeria acima como está hoje.