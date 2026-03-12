Quanto custou o vestido que a primeira-dama usou na cerimónia de tomada de posse de António José Seguro?

Na tomada de posse de António José Seguro, Margarida Maldonado Freitas desafiou a ausência oficial da figura de primeira-dama, marcando presença com um elegante vestido azul, com botões inspirados em Viana.

Logo após a eleição, Margarida Maldonado Freitas, mulher de António José Seguro, afirmou sobre o cargo de primeira-dama: "Não há primeira-dama. A nossa Constituição não prevê primeira-dama".

Apesar desta declaração, na cerimónia de tomada de posse de António José Seguro como Presidente da República, a farmacêutica desempenhou o papel de forma exemplar.

Para a ocasião, Margarida Maldonado Freitas escolheu um vestido azul, que parece ser a sua cor preferida.

O modelo da Valentino tem o valor de 4900 euros, mas a primeira-dama personalizou-o, substituindo os botões dourados por corações de Viana tradicionais.

O Presidente da República e o filho optaram por gravatas azuis, em harmonia com o tom do vestido de Margarida Maldonado Freitas, enquanto a filha do casal usou um tom ligeiramente mais claro.