Quanto custou o vestido que a primeira-dama usou na cerimónia de tomada de posse de António José Seguro?

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:00

Na tomada de posse de António José Seguro, Margarida Maldonado Freitas desafiou a ausência oficial da figura de primeira-dama, marcando presença com um elegante vestido azul, com botões inspirados em Viana.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Logo após a eleição, Margarida Maldonado Freitas, mulher de António José Seguro, afirmou sobre o cargo de primeira-dama: "Não há primeira-dama. A nossa Constituição não prevê primeira-dama".

Apesar desta declaração, na cerimónia de tomada de posse de António José Seguro como Presidente da República, a farmacêutica desempenhou o papel de forma exemplar.

Para a ocasião, Margarida Maldonado Freitas escolheu um vestido azul, que parece ser a sua cor preferida.

O modelo da Valentino tem o valor de 4900 euros, mas a primeira-dama personalizou-o, substituindo os botões dourados por corações de Viana tradicionais.

O Presidente da República e o filho optaram por gravatas azuis, em harmonia com o tom do vestido de Margarida Maldonado Freitas, enquanto a filha do casal usou um tom ligeiramente mais claro.

Temas: António José Seguro

Fora do Estúdio

Depois de engravidar do marido falecido, Ângela Ferreira apresenta projeto: "Virou terapia"

Há 3h e 10min

Sandra Felgueiras assinala o fim de um capítulo: "Que sejas muito feliz"

Hoje às 12:00

Sandra Felgueiras admite que foi "fundo do poço". E explica o que a salvou de estar "mergulhada numa cama, numa depressão"

Ontem às 16:30

Mãe de Carolina Pinto sofre susto após ter colocado dentes na Turquia: saiba o que aconteceu

Ontem às 12:00

Famosa portuguesa mostra corpo de sonho aos 53 anos. Parece ter 30

10 mar, 13:00

Nunca vimos Sandra Felgueiras assim: "Fui muito corajosa"

10 mar, 12:00

"Igual à mãe": Cristina Ferreira partilha foto da mãe e... todos comentam o mesmo

10 mar, 11:00
MAIS

Mais Vistos

Em direto! A reação imperdível de Diana Dora ao segredo de Catarina

Ontem às 11:39

Cláudio Ramos comenta uma das gravidezes mais faladas do momento: «Que venha com saúde»

Hoje às 10:25

Inesperado! Juiz Hélder Fráguas «invade» estúdio, em direto

Ontem às 10:40

'Bomba': Hugo assume relação fora da casa após beijar Sara e esta foi a reação imperdível de Cláudio Ramos

Hoje às 10:06

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Evite este erro se deseja um puré de batata cremoso. Troque a manteiga por isto

Há 10 min

É ideal para quando a carteira aperta: veja a receita desta massa que se faz em 30 minutos

Hoje às 10:00

Arroz de Polvo: o segredo que os chefs portugueses não querem que saibamos

10 mar, 16:00

Esqueça os rolos de carne do talho. Temos uma receita caseira com um ingrediente que faz toda a diferença

9 mar, 13:00

Fotos

Evite este erro se deseja um puré de batata cremoso. Troque a manteiga por isto

Há 10 min

Não vai acreditar no que o café faz às suas plantas. Especialistas explicam

Há 1h e 10min

Depois de engravidar do marido falecido, Ângela Ferreira apresenta projeto: "Virou terapia"

Há 3h e 10min

Fim aos cabelos emaranhados: este aspirador tem entrada de sucção sem escova

Há 3h e 51min