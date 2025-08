Com Carolina Braga doente em casa, Diogo Bordin é 'apanhado' na praia com homem conhecido

Diogo Bordin aproveitou uns dias de descanso na companhia de uma cara bem conhecida da TVI. A ausência de Carolina Braga gerou especulação, mas tudo foi esclarecido por António Leal e Silva, que revelou os bastidores da viagem no Dois às 10.

Diogo Bordin, ex-concorrente do Big Brother Verão 2025, viu o seu nome voltar à ribalta depois de ser “apanhado” na praia com António Leal e Silva, comentador do reality show. A situação levantou algumas dúvidas, sobretudo por Carolina Braga, namorada de Diogo, estar ausente do passeio.

No programa Dois às 10, tudo foi esclarecido. António Leal e Silva explicou que a relação com Diogo é apenas de amizade e que os dois decidiram aproveitar uns dias juntos no Algarve.

“A Carolina não podia porque estava doente e ficou em casa. Então passámos dois dias no Algarve.”

António, que sempre defendeu Diogo nos seus comentários durante o programa, revelou que foi a própria mãe do ex-concorrente quem incentivou o contacto.

“A mãe gostou muito dos comentários que fiz e, quando veio a Portugal, quis conhecer-me.”

Além da amizade, os dois estão ainda a preparar um projeto em conjunto, com Diogo a ponderar ficar a viver em Portugal.

“Ele quer ficar em Portugal e estamos a desenvolver um projeto.”

Uma história de amizade e planos para o futuro que mostra que o Big Brother pode ser muito mais do que um jogo.