«És tu?»: António Leal e Silva regressa à televisão 'mais novo do que nunca' após cirurgia estética

  • Dois às 10
  • Há 2h e 12min

Depois de uma ausência de 15 dias, António Leal e Silva regressou este domingo, 26 de outubro, à antena da TVI, no programa “Funtástico”. O apresentador reapareceu após uma cirurgia à face e falou, com naturalidade e boa disposição, sobre o processo de recuperação.

Após duas semanas afastado da televisão, António Leal e Silva voltou a marcar presença no pequeno ecrã, este domingo, durante o “Funtástico”. O regresso foi recebido com entusiasmo pelos colegas e pelo público, que notaram de imediato a diferença na aparência do comentador: "És tu?", brincou Manuel Luís Goucha.

O comunicador não escondeu o motivo da ausência e explicou que esteve a recuperar de uma intervenção cirúrgica à face, assumindo-o com a transparência e humor que lhe são característicos. “Fez um trabalho bem feito, ainda em recuperação e assumidíssimo da minha parte. Não há milagres. Estou contente e satisfeito”, afirmou, dirigindo-se ao médico responsável pela cirurgia.

O comentador mostrou-se visivelmente bem-disposto e agradecido pelo carinho do público e dos colegas da TVI, garantindo que está pronto para retomar o ritmo normal e continuar a divertir os telespectadores no formato de domingo à tarde.

 

Temas: Antonio Leal e Silva Funtástico Dois às 10

