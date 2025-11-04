Após intervenção cirúrgica, António Leal e Silva tranquiliza seguidores

António Leal e Silva regressou esta terça-feira ao «Dois às 10» e deixou Cláudio Ramos e Cristina Ferreira surpreendidos com a sua nova aparência. Depois de uma ausência semanas, o comentador explicou o que aconteceu.

O estúdio do «Dois às 10» viveu um momento de surpresa e boa disposição com o regresso de António Leal e Silva, que voltou à televisão após duas semanas afastado. Assim que o comentador entrou em cena, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira reagiram com espanto e elogios: “Está uma pessoa nova!”.

O comunicador reapareceu no pequeno ecrã domingo, no programa “Funtástico”, e já nessa ocasião tinha sido recebido com entusiasmo pelos colegas e pelo público. Manuel Luís Goucha chegou a brincar: “És tu?”, comentou, divertido, perante a evidente diferença na aparência do colega.

António Leal e Silva explicou, com a habitual transparência, o motivo da sua ausência e tranquilizou os fãs, que se mostraram preocupados com a ausência e mais tarde com as marcas ainda víiíveis da cirurgia. O comentador esteve a recuperar de uma intervenção cirúrgica à face, algo que assumiu com humor e serenidade. “Fez um trabalho bem feito. Ainda estou em recuperação e assumidíssimo da minha parte. Não há milagres. Estou contente e satisfeito”, afirmou, dirigindo-se ao médico responsável pela cirurgia.

