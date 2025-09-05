Eram crianças e faziam sucesso ao lado do pai. As filhas de António Raminhos cresceram e continuam encantadoras

Eram um fenómeno no youtube com o pai e todos se riam com elas. Veja como estão as filhas de António e Catarina Raminhos.

O tempo não para — e quem acompanha António e Catarina Raminhos desde os primeiros momentos sabe bem disso. As filhas do casal, que durante anos fizeram parte das partilhas bem-humoradas nas redes sociais, estão agora muito diferentes… e mais crescidas.

António e Catarina são conhecidos por abrirem as portas da sua vida familiar com autenticidade, mostrando o lado real da parentalidade: o caos carinhoso de uma casa cheia, as conversas inusitadas à mesa, os desabafos sinceros sobre educação, saúde mental e as pequenas grandes alegrias do dia a dia. E foi assim que o público se foi apaixonando por esta família tão “gente como a gente”.

Hoje, Maria Rita, de 14 anos, Maria Inês, de 12 e Maria Leonor, de 7, já estão bem crescidas. Apesar do crescimento, há algo que se mantém intacto: o vínculo cúmplice com os pais, sempre visível nas trocas de olhares, nas piadas internas e nos momentos de colo — mesmo que agora em forma de abraços apertados ou confidências adolescentes.

Recorde quando Catarina Raminhos esteve no programa «Goucha», em maio de 2021, e foi surpreendida com mensagens das filhas: