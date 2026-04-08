António Raminhos mostra tatuagem e surpreende Cristina Ferreira: «É o que quero na minha lápide»

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:18

António Raminhos voltou a surpreender ao revelar uma tatuagem com um significado muito pessoal. Inspirada no espetáculo “Volto Já”, a imagem remete para a sua própria lápide e deixou os apresentadores surpreendidos.

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O tema é delicado, mas António Raminhos decidiu enfrentá-lo com humor e até com uma marca permanente no corpo.

O humorista esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos e acabou por surpreender ao revelar uma tatuagem, diretamente ligada ao seu novo espetáculo, “Volto Já”.

No desenho escrito numa lápide, pode ler-se precisamente essa expressão uma escolha que não foi feita ao acaso. “É o que eu quero na minha lápide”, explicou, entre o tom descontraído e a reflexão.

A reação em estúdio foi imediata, com Cristina Ferreira a mostrar-se surpreendida com a ousadia da decisão. Ainda assim, António Raminhos deixou claro que, para si, o humor é também uma forma de lidar com temas mais pesados.

“Volto Já” é, aliás, um espetáculo onde o humorista transforma o medo da morte num ponto de partida para rir. 

 

Temas: António Raminhos Cristina Ferreira Dois às 10 Claudio ramos
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