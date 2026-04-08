António Raminhos surpreende ao falar da perda do irmão: «Tenho uma campa com o meu nome»

António Raminhos abriu o coração e partilhou uma revelação surpreendente sobre o passado. O humorista contou que existe uma campa com o seu nome e explicou porquê.

Durante a entrevista no Dois às 10, o humorista António Raminhos abriu o coração e explicou a origem do seu medo da morte, um tema que o acompanha desde sempre e que agora serve de base ao espetáculo “Volto Já”.

“A morte faz confusão desde que eu nasci”, começou por confessar, ligando essa sensação à sua história familiar. Raminhos revelou que nasceu pouco tempo depois da morte de um irmão, numa fase de luto profundo da mãe. “Eu chamo-me António José Raminhos e o meu irmão igual… eu tenho uma campa com o meu nome”, contou, deixando evidente o impacto emocional desta coincidência.

Segundo explicou, nunca houve qualquer intenção negativa por parte da família, mas sim uma tentativa de homenagem e, talvez, de continuidade. “Não foi feito por mal, mas acho que foi um pouco a ideia de substituir e de homenagem”, admitiu.

O humorista acrescentou ainda que, ao longo dos anos, já encontrou outras pessoas com histórias semelhantes, o que reforça a dimensão humana e partilhada deste tipo de experiências.