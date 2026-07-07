Perdeu mais de um milhão e meio. Criança portuguesa estava viral aos 6 anos e o impensável aconteceu: «São maus. Eu chorei»

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Perdeu uma comunidade com mais de um milhão e meio de seguidores, mas tem uma nova conta que promete voltar a ser sucesso.. Aos seis anos, António Xavier, conhecido nas redes sociais como "Xavier Monstrinho", viu a sua conta de tiktok desaparecer de um momento para o outro.

O pequeno fenómeno da internet esteve no programa "Dois às 10", da TVI, onde recordou esse momento. «São maus. Eu chorei», confessou, ao falar da perda da conta que reunia mais de um milhão e meio de seguidores, sem encontrar o motivo.

Apesar do contratempo, António Xavier voltou às redes sociais com um novo perfil e continua a conquistar milhares de fãs graças ao seu carisma e à saudação que já é a sua imagem de marca: «Olá gatinhos e gatinhas!».

Foi há cerca de dois anos que começou a gravar vídeos, sempre com o apoio e supervisão dos pais e das irmãs. Inicialmente, a conta era privada e destinava-se apenas a familiares e amigos, mas o sucesso foi tão grande que a família decidiu torná-la pública.

Sem recorrer a guiões, António Xavier destaca-se pela facilidade em improvisar e pela naturalidade com que fala para a câmara. Apesar da popularidade, os pais fazem questão de preservar a privacidade do filho, acompanhando de perto toda a atividade nas redes sociais.

Recém-finalista do pré-escolar, António Xavier prepara-se agora para entrar no primeiro ciclo, em setembro. Mesmo antes de começar a escola, já consegue ler algumas palavras e gosta de partilhar livros com os seguidores.

Entre os conteúdos favoritos estão os brinquedos, as coleções e os momentos do dia a dia, mas o pequeno fenómeno garante que também tem outros talentos. Além de comunicar, diz saber andar de bicicleta... e até assobiar.

Com uma nova conta de Instagram, António Xavier continua a somar seguidores em Portugal e no Brasil, mantendo viva a frase que o tornou um fenómeno: «Olá gatinhos e gatinhas!».