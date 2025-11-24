Este aparador caiu de 80 € para 40 € (e vendeu mais de 900 unidades no último mês)

Aparador Multifuncional Braun Series 5
Aparador Multifuncional Braun Series 5
Foto: Amazon.es

Raramente se vê um aparador tão completo a metade do preço, mas a Black Friday fez acontecer

Esta semana marca oficialmente a chegada da Black Friday e, como seria de esperar, alguns produtos caíram a pique no preço — e um dos casos mais impressionantes é o Aparador Multifuncional Braun Series 5 (Kit 13 em 1). Normalmente custa cerca de 80 €, mas está agora a 40 €, um desconto de 50% que raramente aparece num produto tão completo. Não é surpresa que tenha ultrapassado 900 unidades vendidas só no mês passado, especialmente com avaliações tão positivas como “leve, bem concebido e carrega rapidamente, um produto perfeito”.

Este aparador multifunções foi pensado para quem quer um único aparelho que trate de tudo: barba, cabelo, nariz, orelhas e até o corpo inteiro, da cabeça aos pés. A lâmina ultra-afiada garante precisão e um corte suave, algo que vários compradores elogiam — como um utilizador que descreveu o resultado como "limpo e confortável, perfeito tanto a seco como no duche". Os 14 comprimentos de corte (3–21 mm) e os sete pentes incluídos permitem ajustar o estilo com bastante facilidade, seja para uma barba mais trabalhada ou para um corte mais prático.

aparador

Além disso, o kit inclui soluções para quem é mais sensível: a tecnologia SkinGuard protege a pele, especialmente em áreas delicadas, como vários utilizadores confirmaram ao elogiar o conforto mesmo nas zonas mais sensíveis do corpo. A autonomia da bateria — até 120 minutos — é outro dos pontos mais elogiados pelos compradores, garantindo várias sessões de utilização sem necessidade de recarregar. Comentários como "qualidade excelente, parece ser de alta qualidade e durável" e "excelente relação qualidade-preço" mostram que a satisfação é claramente dominante.

No total, com 4,4 estrelas em mais de 4.300 avaliações globais, o Braun Series 5 confirma-se como um dos aparadores multifuncionais mais completos da sua categoria. E tendo em conta que esta é a semana oficial da Black Friday, dificilmente haverá melhor altura para o comprar — especialmente quando está a metade do preço. Se anda à procura de um aparelho durável, versátil e prático, esta promoção é mesmo daquelas que vale aproveitar enquanto dura.

