Apresentadora da TVI sofre com problema de saúde: «Se a Kim Kardashian é rica e não tem tratamento, vou ficar com isto para sempre»

  • Dois às 10
  • 1 abr, 11:59

Entra diariamente nas casas dos portugueses com energia e boa disposição, mas por trás do sorriso, Inês Brás enfrenta um desafio que poucos conheciam.

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Inês Brás, que conduz o passatempo “TVI Dá+”, revelou que sofre de psoríase — uma doença crónica de pele — diagnosticada há cerca de três anos, pouco depois de terminar as gravações do programa “Vai ou Racha”.

O início foi repentino e assustador. “Parecia que tinha neve no couro cabeludo”, recordou, descrevendo os primeiros sinais que rapidamente se espalharam pelo resto do corpo. Sem perceber o que se estava a passar, viveu momentos de incerteza, medo e até lágrimas.

Desde então, tem sido um caminho de adaptação. Entre consultas, tratamentos e diferentes abordagens médicas, nem sempre compatíveis entre si, o corpo foi reagindo de forma imprevisível. Ainda assim, Inês nunca escondeu a realidade e optou por falar abertamente sobre o tema, ajudando também a esclarecer que a psoríase não é contagiosa.

Num desabafo direto, a apresentadora mostrou-se consciente da complexidade da doença: “Se a Kim Kardashian é rica e não tem tratamento, vou ficar com isto para sempre”, afirmou, evidenciando a frustração de quem vive com uma condição sem cura definitiva.

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Natural de Buarcos, na Figueira da Foz, Inês cresceu rodeada de afetos e encontrou na dança a sua grande paixão desde muito cedo. Foi precisamente esse lado artístico que a levou até à televisão, onde construiu o seu percurso entre a dança, a moda e, mais recentemente, a apresentação.

Apesar das marcas visíveis e do impacto emocional, continua a mostrar-se resiliente. Hoje, encara a doença com mais conhecimento e aceitação, numa luta diária que não a impede de continuar a brilhar no pequeno ecrã

Temas: Apresentadora Inês Brás Psoriase Dois às 10
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