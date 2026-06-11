Digno de filme. Apresentadora da TVI é pedida em casamento: «Disse sim!»

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Inês Brás tem motivos para celebrar. A apresentadora do TVI Dá + recorreu esta quarta-feira, 10 de junho, às redes sociais para anunciar que está noiva de João Caminata.

A novidade foi partilhada através de uma publicação no Instagram, onde Inês mostrou, pela primeira vez, o anel de noivado recebido durante uma viagem romântica a Veneza, cidade escolhida para o pedido. “Disse sim!”, escreveu a apresentadora na legenda das fotografias, às quais juntou ainda uma mensagem repleta de emoção: "(mil milhões de yes infinitos x2 tudo o que tu disseres)”.

As imagens rapidamente despertaram a atenção dos seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens de felicitações e votos de felicidade para o casal.

Recorde-se que Inês Brás e João Caminata mantêm uma relação que deixa os fãs rendidos ao partilharem momentos da vida em comum. 

Temas: Apresentadora Inês Brás Dois às 10 Casamento
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