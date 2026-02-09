Após período de ausência, antiga apresentadora da TVI faz partilha que está a derreter o coração de todos

Após um período de ausência nas redes sociais, Sara Sousa Pinto assinala uma data especial: os três meses do filho, numa partilha que rapidamente conquistou os seguidores.
Depois de uma semana afastada das redes sociais, Sara Sousa Pinto voltou a surgir de forma discreta, mas profundamente emotiva. A antiga apresentadora e jornalista da TVI explicou a sua ausência com palavras sinceras.
“Um bocadinho ausente por aqui porque o país e o mundo estão uma desgraça, mas este bebé faz 3 meses e isso é sempre de assinalar”, escreveu Sara Sousa Pinto, referindo-se à forma como o País tem sido afetado por tempestades.
Contudo, a a referência ao filho que acabou por roubar todas as atenções. O bebé, que completou três meses, tornou-se o verdadeiro motivo do regresso da jornalista às redes sociais. A partilha não passou despercebida e rapidamente recebeu inúmeras reações carinhosas, com mensagens de carinho: "Está tão lindo" ou "É uma fofura", pode-se ler.