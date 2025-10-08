Prime Day: o aquecedor inteligente com milhares de avaliações cai de 141 para 91 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Este aquecedor inteligente da Cecotec é de baixo consumo e está 50 euros mais barato

O Prime Day da Amazon, que decorre a 7 e 8 de outubro, traz milhares de promoções em tecnologia, moda e casa — e um dos destaques é o aquecedor inteligente Cecotec Ready Warm 6750 Crystal Connection, agora por 91,39€ em vez dos habituais 141€, uma poupança de 50 euros. Com mais de 3 mil avaliações, uma média de 4,1 estrelas e mais de 500 compras no último mês, é um dos modelos mais procurados da marca, ideal para quem quer conforto e eficiência durante o outono.

Com 2000W de potência, este aquecedor foi concebido para divisões até 20 m², oferecendo dois modos de funcionamento: Eco (1000W), que reduz o consumo de energia, e Máximo (2000W), perfeito para aquecimento rápido. O termostato ajustável permite definir a temperatura ideal, enquanto o design elegante em branco se integra facilmente em qualquer decoração. Pode ser instalado na parede ou usado com pés, adaptando-se a quartos, salas ou escritórios.

A praticidade é outro ponto forte deste modelo. O controlo inteligente via Wi-Fi, através da aplicação Tuya Smart, permite ajustar todas as funções a partir do telemóvel. Inclui ainda comando remoto, temporizador programável, ecrã LED e bloqueio infantil, garantindo segurança e conforto no dia a dia. A proteção contra sobreaquecimento e a resistência à humidade (IP24) tornam-no adequado para várias divisões, incluindo casas de banho.

O Prime Day é uma oportunidade perfeita para aproveitar descontos exclusivos para membros Prime, que incluem entregas rápidas e gratuitas, devoluções simples e acesso a filmes, séries, música e armazenamento de fotografias. Mesmo quem ainda não é subscritor pode aderir a tempo de aproveitar as promoções e garantir um aquecimento inteligente e eficiente para os dias frios que se aproximam.

