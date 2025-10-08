Prime Day: o aquecedor inteligente com milhares de avaliações cai de 141 para 91 euros

Mulher com frio junto ao aquecedor
Mulher com frio junto ao aquecedor

Photo by Freepik

Este aquecedor inteligente da Cecotec é de baixo consumo e está 50 euros mais barato

O Prime Day da Amazon, que decorre a 7 e 8 de outubro, traz milhares de promoções em tecnologia, moda e casa — e um dos destaques é o aquecedor inteligente Cecotec Ready Warm 6750 Crystal Connection, agora por 91,39€ em vez dos habituais 141€, uma poupança de 50 euros. Com mais de 3 mil avaliações, uma média de 4,1 estrelas e mais de 500 compras no último mês, é um dos modelos mais procurados da marca, ideal para quem quer conforto e eficiência durante o outono.

Com 2000W de potência, este aquecedor foi concebido para divisões até 20 m², oferecendo dois modos de funcionamento: Eco (1000W), que reduz o consumo de energia, e Máximo (2000W), perfeito para aquecimento rápido. O termostato ajustável permite definir a temperatura ideal, enquanto o design elegante em branco se integra facilmente em qualquer decoração. Pode ser instalado na parede ou usado com pés, adaptando-se a quartos, salas ou escritórios.

cecotec aquecedor ready warm 6750

A praticidade é outro ponto forte deste modelo. O controlo inteligente via Wi-Fi, através da aplicação Tuya Smart, permite ajustar todas as funções a partir do telemóvel. Inclui ainda comando remoto, temporizador programável, ecrã LED e bloqueio infantil, garantindo segurança e conforto no dia a dia. A proteção contra sobreaquecimento e a resistência à humidade (IP24) tornam-no adequado para várias divisões, incluindo casas de banho.

O Prime Day é uma oportunidade perfeita para aproveitar descontos exclusivos para membros Prime, que incluem entregas rápidas e gratuitas, devoluções simples e acesso a filmes, séries, música e armazenamento de fotografias. Mesmo quem ainda não é subscritor pode aderir a tempo de aproveitar as promoções e garantir um aquecimento inteligente e eficiente para os dias frios que se aproximam.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

