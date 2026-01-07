Pequeno mas potente: o aquecedor de 21€ que teve mais de mil compras no último mês

Este artigo pode conter links afiliados*

Quando o quarto está gelado ao deitar ou a casa de banho impossível de usar, falta aquecimento pontual

Em muitas casas portuguesas, o inverno sente-se sobretudo dentro de casa. Quartos frios ao final do dia, casas de banho geladas logo de manhã e aquela sensação de frio que custa a desaparecer. Nem sempre há aquecimento central, e mesmo quando há, nem sempre apetece ligá-lo. É aqui que um aquecedor pequeno, prático e acessível pode mudar o dia a dia.

Este aquecedor elétrico cerâmico da Fitabok tem despertado bastante interesse na Amazon. Neste momento custa cerca de 21 euros, depois de ter estado perto dos 40, soma mais de mil avaliações e mantém uma média sólida de 4 estrelas. Só no último mês foi comprado por mais de mil pessoas, o que diz muito sobre a procura nesta altura do ano.

Aquece rápido e funciona em silêncio

Apesar do tamanho compacto — mede apenas 25 cm de altura e pesa menos de 1 kg —, aquece rapidamente graças à tecnologia cerâmica PTC, começando a libertar calor quase de imediato. É ideal para espaços pequenos como quartos, casas de banho ou um canto da sala onde se passa mais tempo. Tem três modos de funcionamento, permitindo escolher um calor mais suave ou mais intenso, conforme o frio aperta. A pega integrada na parte traseira facilita o transporte entre divisões, tornando-o prático para quem precisa de aquecimento pontual em diferentes espaços.

Quem já o usa refere que "é pequeno, mas aquece muito bem" e que "resolve rapidamente o frio em divisões pequenas". Outro ponto valorizado é o silêncio. Funciona de forma discreta, sem ruídos incómodos, o que permite usá-lo enquanto se dorme, trabalha ou vê televisão. "Estava curiosa em relação ao ruído, mas considero-o impercetível", escreve uma compradora satisfeita.

Segurança pensada para o dia a dia

A segurança também tranquiliza. O aquecedor desliga-se automaticamente se aquecer demasiado ou se tombar acidentalmente, o que transmite confiança para o usar perto de crianças ou animais. Alguns utilizadores mencionam ainda o sistema de arrefecimento progressivo após desligar, que permite manuseá-lo sem receios pouco tempo depois.

No fundo, é um daqueles aparelhos simples que ajudam a tornar a casa mais confortável, sem pesar no orçamento. Por 21 euros, resolve o problema do frio em divisões específicas de forma rápida, silenciosa e segura — exatamente o que muita gente procura nesta altura do ano.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.