Deixe de fazer isto com o aquecedor. Pode ser perigoso

Especialistas alertam para um comportamento comum no uso de aquecedores elétricos que pode provocar acidentes graves.

Com o tempo frio, os aquecedores passam a ser essenciais para garantir uma casa quente e confortável. Ainda assim, a utilização incorreta destes equipamentos pode converter o conforto num perigo, provocando desde incêndios domésticos até um aquecimento pouco eficiente. Especialistas em aquecimento, ventilação e ar condicionado alertam para os erros mais comuns e indicam como preveni-los.

Segundo o site Home & Gardens, um dos cuidados fundamentais é não colocar o aquecedor perto de materiais inflamáveis, como cortinas, móveis ou cobertores, devendo ser respeitada uma distância mínima de um metro. Outro erro recorrente passa por deixar o aparelho ligado sem vigilância, sobretudo durante a noite ou quando não está ninguém em casa, aumentando o risco de sobreaquecimento e acidentes.

A utilização de extensões elétricas, a colocação do aquecedor em superfícies instáveis ou a escolha de um modelo inadequado ao tamanho da divisão são práticas que afetam tanto a segurança como a eficiência do aquecimento. Os especialistas aconselham também a não secar roupa sobre ou junto do aquecedor, uma vez que o calor intenso pode causar incêndios.

Outro aspeto crítico prende-se com a obstrução da circulação do ar. Para funcionar corretamente, o aquecedor deve ter espaço livre à sua volta, permitindo uma distribuição uniforme do calor e evitando o sobreaquecimento. Optar por modelos com sistema antiqueda e desligamento automático é uma escolha mais segura, ajudando a reduzir o risco de acidentes domésticos.