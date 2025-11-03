É seguro deixar um aquecedor ligado durante toda a noite no quarto?

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:30
Aquecedor | Fonte: Freepik
Aquecedor | Fonte: Freepik
Image by freepik

Deixar o aquecedor ligado durante toda a noite no quarto é uma prática comum nos meses mais frios. Mas será que esta decisão é segura?

Nos dias mais frios, recorrer a aquecedores é habitual para tornar as noites mais quentes e confortáveis. Muitas pessoas têm o costume de deixar o aquecedor ligado durante a noite, enquanto dormem, especialmente nos dias mais rigorosos. No entanto, este hábito não é seguro.

Apesar de os modelos mais recentes de aquecedores já incluírem recursos de segurança, utilizá-los sem supervisão durante a noite continua a ser desaconselhado. Mesmo os aquecedores portáteis modernos, que permitem o uso prolongado, podem aumentar o risco de incêndio se deixados ligados durante muitas horas. Segundo um artigo do site Home Air Advisor, um estudo da Associação Nacional de Proteção contra Incêndios, nos Estados Unidos, revela que o aquecimento é a terceira principal causa de mortes em incêndios domésticos e a segunda causa de ferimentos em incêndios. Os aquecedores portáteis são responsáveis por mais de 40% dos incêndios residenciais relacionados com aquecimento naquele país. Além disso, manter o aquecedor ligado por longos períodos pode sobreaquecer os cabos elétricos.

Nunca coloque roupas ou toalhas sobre o aquecedor, pois não são feitos para secagem, devendo para isso ser utilizados aparelhos próprios para toalhas. Para uma utilização mais segura, é importante ter detetores de fumo em todas as divisões e testá-los regularmente, assim como detetores de monóxido de carbono em casas com lareiras ou aquecedores não elétricos. Evitar a sobrecarga de circuitos é igualmente essencial, não ligando vários aparelhos de alta potência ao mesmo tempo, e é sempre preferível ligar o aquecedor diretamente à tomada, usando tomadas de três fichas para maior segurança. O aparelho deve ser mantido a pelo menos 90 cm de qualquer objeto e nunca em superfícies macias, como carpetes, assegurando-se de que arrefece antes de o mover, e nunca deve ser deixado ligado quando se sai da divisão ou se vai dormir.

Além disso, é importante verificar se o aquecedor dispõe de proteção contra tombos, desligamento automático por sobreaquecimento, temporizador, termostato para regular a temperatura da divisão e certificações de segurança como ETL, UL ou CSA, pois todos estes recursos contribuem para uma utilização mais segura. Seguindo estas recomendações, é possível reduzir significativamente os riscos de incêndio e acidentes, garantindo que o aquecedor mantém a casa quente sem comprometer a segurança nem o conforto.

Temas: Aquecedor

