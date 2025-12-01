Último dia de Black Friday: aquecedor com Wi-Fi e controlo por app caiu para 33€

Último dia de Black Friday! Esta é a última oportunidade para apanhar o aquecedor a este preço

Hoje ainda dá para aproveitar: o WARM WALL PRO está a 33€ (antes custava 56,88€) e tem 4,2 estrelas com mais de 660 reviews na Amazon. Para quem anda a adiar a compra de um aquecedor que funcione bem e não ocupe metade da sala, é agora ou nunca.

Pode regular-se a potência entre 1000W e 2000W, o que chega bem para divisões até 20m². E há outra coisa: tanto se põe na parede como no chão. Esta versatilidade não é comum nesta gama de preços.

Controla-se tudo pelo telemóvel (ou não, para quem preferir à moda antiga)

Liga-se por Wi-Fi e controla-se através da app — dá jeito quando se quer ligar o aquecimento antes de chegar a casa. Mas para quem não quiser, há comando à distância e painel tátil com ecrã LCD.

A tecnologia cerâmica PTC aquece rápido, e isso nota-se logo. Uma pessoa que comprou escreveu: "É compacto, elegante e eficiente (...) a tecnologia cerâmica oferece calor rápido e uniforme, perfeito para pré-aquecer a casa de banho antes do duche."

Adquira aqui o aquecedor CREATE

Bonito o suficiente para não ter de se esconder

O design em branco roto tem recebido muitos elogios há quem diga que é "bonito, compacto e com acabamentos agradáveis que se enquadram em qualquer espaço". Outro utilizador nota que "não precisa de ser escondido após a utilização, ao contrário dos modelos mais clássicos".

Aquece bem, faz pouco barulho (segundo várias avaliações) e fica bem em qualquer divisão.

Feito para usar todos os dias sem chatices

Tem classificação IP24, proteção contra sobreaquecimento e até deteta quando há janelas abertas. Muita gente resume assim a experiência: "Aquece rapidamente e tem potência suficiente para um quarto médio."

Preço acessível, aquece bem e tem bom aspeto, a combinação explica porque está a ser tão procurado agora que o frio chegou.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Aquecedor Create WARM WALL PRO Amazon

