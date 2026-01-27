Nunca coloque o aquecedor nesta temperatura se quer gastar menos

Com o aumento do preço da eletricidade e do gás, muitos portugueses recorrem ao aquecedor para enfrentar o frio. No entanto, um simples ajuste na temperatura pode estar a fazer disparar a conta no final do mês. Há um valor específico que os especialistas aconselham a evitar se o objetivo for poupar dinheiro sem abdicar do conforto.

Com a chegada do frio, ligar o aquecimento torna-se essencial, mas muitos continuam a seguir a antiga regra dos 19 graus como forma de poupar. No entanto, especialistas alertam que esta recomendação, que remonta aos anos 70, já se encontra desatualizada.

Em declarações ao site Sport, os especialistas esclarecem que temperaturas demasiado baixas levam as pessoas a recorrer a mantas ou aquecedores adicionais, aumentando assim a fatura. Estudos indicam que 20 graus em zonas-chave da casa garantem conforto, prevenindo ao mesmo tempo problemas como bolor ou condensação.

A estratégia recomendada passa pelo aquecimento por zonas: salas a 20 graus, quartos entre 16 e 18 graus para uma melhor qualidade do sono, casas de banho próximas dos 22 graus após o banho e corredores a 17 graus. Os termostatos inteligentes permitem programar todas as divisões, possibilitando uma poupança anual de até 15%.

Para tornar o aquecimento mais eficiente e reduzir custos, os especialistas sugerem vedar frestas em portas e janelas, abrir estores durante o dia, colocar refletores atrás dos radiadores, usar tapetes em pisos frios e fechar divisões desocupadas.