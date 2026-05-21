Não espere pelo aumento de preços no calor. Aproveite já para comprar este ar condicionado a menos de 50 euros

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Mini ar condiconado
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Este equipamento funciona como climatizador evaporativo, pensado sobretudo para utilização pessoal ou para divisões pequenas

Com a chegada das temperaturas mais altas, os equipamentos de climatização voltam a ganhar protagonismo e também a subir de preço. Por isso, quem anda à procura de uma solução mais económica para refrescar pequenos espaços pode querer aproveitar esta promoção antes de as ondas de calor apertarem.

Na Amazon, um mini ar condicionado portátil da marca Lanyunary está com desconto de 29%, passando de 69,99 euros para 49,79 euros. O modelo tem vindo a destacar-se entre os utilizadores, com uma classificação média de 4,8 estrelas.

Apesar de ser apresentado como “ar condicionado portátil”, importa esclarecer que este equipamento funciona como climatizador evaporativo, pensado sobretudo para utilização pessoal ou para divisões pequenas, como escritórios, quartos ou zonas de trabalho. Ainda assim, muitos utilizadores garantem que ajuda a tornar o ambiente mais fresco e confortável nos dias mais quentes.

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Um dos pontos mais elogiados é precisamente o funcionamento silencioso. Segundo a marca, o sistema de fluxo de ar foi desenhado para reduzir significativamente o ruído do motor e da ventoinha, permitindo utilizá-lo durante a noite ou enquanto se trabalha sem grandes distrações.

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Compacto e leve (pesa apenas 1,4 kg), este climatizador pode ser facilmente transportado entre divisões graças à pega integrada. Tem um depósito de água de 1200 ml e permite adicionar água fria ou cubos de gelo para intensificar a sensação de frescura.

O aparelho oferece ainda três velocidades e três modos de funcionamento, além de temporizador ajustável entre duas e oito horas. Inclui também comando à distância com alcance até cinco metros, o que facilita o controlo sem necessidade de se levantar constantemente.

Outro detalhe diferenciador é o facto de funcionar como um pequeno equipamento multifunções. Além da ventilação, inclui humidificador, difusor para óleos essenciais e iluminação LED com sete cores suaves, podendo servir também como luz ambiente durante a noite.

A alimentação é feita por USB, o que significa que pode ser ligado a um portátil, powerbank, adaptador ou até ao carregador do automóvel. Isso torna-o especialmente prático para quem procura uma solução portátil para diferentes contextos, incluindo campismo ou viagens.

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Os comentários dos compradores destacam sobretudo a relação qualidade-preço, o design compacto e o baixo nível de ruído. Muitos referem também que o equipamento é particularmente útil para refrescar a secretária ou pequenas áreas da casa durante períodos de maior calor.

Ainda assim, a própria marca deixa um aviso importante: este climatizador não substitui um ar condicionado tradicional e foi concebido para uso pessoal e espaços reduzidos.

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