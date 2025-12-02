Todos cometem este erro e nem imaginam que aumenta o gasto do ar condicionado

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:30
Ar condicionado
Saiba como aquecer a sua casa no inverno sem disparar a fatura da luz.

Com a descida das temperaturas e o consequente frio dentro das habitações, o ar condicionado pode ser o principal aliado para garantir um nível de conforto térmico adequado. Contudo, este aparelho pode também ser o responsável por um aumento significativo da fatura da eletricidade.

A pensar nisso, a Selectra, empresa especialista na comparação de tarifas de energia, alerta para os principais erros de utilização do ar condicionado no aquecimento que podem contribuir para este aumento de despesas e sugere algumas soluções.

Um dos erros mais frequentes é definir temperaturas demasiado altas. Apesar de parecer uma boa ideia ligar o ar condicionado na temperatura máxima assim que se entra em casa, este comportamento obriga o motor a trabalhar mais para atingir o nível desejado, o que resulta num maior consumo de energia. A Selectra recomenda optar por uma temperatura entre os 20ºC e os 22ºC.

Outro erro comum é não limpar regularmente os filtros. Um filtro sujo compromete a qualidade do ar e diminui a eficiência do equipamento, refletindo-se diretamente na fatura da eletricidade.

O mesmo se aplica à manutenção anual do ar condicionado. Se nunca foi chamado um técnico para inspecionar o aparelho, é aconselhável fazê-lo. A manutenção preventiva evita avarias e garante que o ar condicionado está a funcionar corretamente.

Desvalorizar o uso do termostato e não utilizar a ventoinha são hábitos igualmente destacados pela Selectra, que podem aumentar o consumo energético. O termostato permite controlar a temperatura em cada divisão da casa, evitando desperdício de energia. Já a ventoinha, quando usada em conjunto com o ar condicionado, ajuda a distribuir o calor de forma mais rápida, especialmente em áreas maiores, reduzindo o esforço do equipamento e o consumo de eletricidade.

O uso de aparelhos como forno ou secador em dias de frio intenso também pode impactar a fatura. A Selectra alerta que estes equipamentos geram ar quente que interfere com o sistema de aquecimento, exigindo mais esforço do ar condicionado para manter a temperatura desejada.

Por fim, a empresa sublinha a importância de verificar entradas e saídas de ar na habitação para garantir uma temperatura constante. É fundamental certificar-se de que as janelas estão bem fechadas e que não existem correntes de ar que comprometam o bom desempenho do ar condicionado.

Temas: Ar condicionado

