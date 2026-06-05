Se tem ar condicionado, atenção a este detalhe. Pode aumentar a fatura da eletricidade

Casamento de Júlia Palha escondeu um momento especial que só agora foi descoberto

Muitos utilizam o ar condicionado diariamente sem saber que a falta de manutenção pode ter consequências.

O ar condicionado é um equipamento cada vez mais comum nas habitações, sendo utilizado tanto para arrefecer os espaços durante os meses mais quentes como para aquecê-los no inverno. Contudo, existe um aspeto fundamental que continua a ser muitas vezes negligenciado: a limpeza regular dos filtros.

Segundo o site A24, estes componentes acumulam facilmente pó, pólen, ácaros e outras partículas. Quando a limpeza não é efetuada de forma frequente, a sujidade pode comprometer o desempenho do aparelho, aumentar o consumo energético e até prejudicar a qualidade do ar no interior da habitação, com possíveis impactos na saúde respiratória.

A manutenção dos filtros é relativamente simples e pode ser realizada em casa. O primeiro passo passa por desligar o equipamento da corrente elétrica. Depois, deve retirar os filtros com cuidado e proceder à sua limpeza, utilizando um aspirador ou, caso sejam laváveis, água morna e um detergente suave. Antes de os voltar a instalar, é essencial confirmar que estão completamente secos.

Os especialistas aconselham também a limpeza regular das grelhas de saída de ar e, sempre que possível, a higienização dos condutos, de modo a evitar a acumulação de resíduos e sujidade. Idealmente, esta manutenção deve ser realizada entre um e três meses. Durante o inverno, o aparelho não deve ser coberto, para evitar a formação de humidade e bolor.

Para assegurar um funcionamento mais eficiente e seguro, a manutenção profissional anual continua a ser a solução mais recomendada, uma vez que permite identificar eventuais problemas e limpar áreas de acesso mais difícil.