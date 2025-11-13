Poupe na electricidade ao limpar esta parte do ar condicionado

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00
Ar condicionado
Ar condicionado

Muitos desconhecem, mas o filtro sujo do ar condicionado pode ser responsável por gastos excessivos de energia.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

O ar condicionado tornou-se um equipamento essencial em qualquer época do ano, quer para refrescar nos dias de calor, quer para aquecer os ambientes durante o inverno. No entanto, especialistas alertam que muitos utilizadores esquecem-se de limpar regularmente os filtros, peça fundamental para assegurar o bom funcionamento do aparelho e a qualidade do ar interior.

Segundo o site A24, os filtros acumulam pó, pólen, ácaros e outras partículas que, se não forem limpos, podem comprometer a eficiência do sistema, aumentar o consumo energético e até provocar problemas respiratórios.

Para limpar os filtros no inverno, basta seguir alguns passos simples: desligar e desconectar a unidade, retirar os filtros com cuidado, aspirar ou lavar com água morna e detergente suave (quando forem laváveis), deixar secar completamente e reinstalar no lugar correto. De seguida, é só ligar o aparelho e verificar se o ar circula normalmente.

Além da limpeza dos filtros, é importante manter as grelhas de saída limpas e, sempre que possível, higienizar os condutos, evitando a acumulação de partículas que prejudicam a qualidade do ar. Os especialistas recomendam realizar esta limpeza de um a três meses e nunca cobrir a unidade durante o inverno, de forma a prevenir a formação de humidade e mofo.

Um serviço de manutenção profissional anual é também aconselhado, para detetar falhas, limpar zonas de difícil acesso e garantir que o sistema funcione de forma eficiente e segura.

Temas: Ar condicionado

RELACIONADOS

Saiba o segredo para cozinhar arroz em 2 minutos e poupar na eletricidade

Dicas

Isto pode comprometer o funcionamento do seu desumidificador. E talvez não saiba

Há 2h e 38min

Diga adeus à sujidade dentro da máquina de lavar roupa. Só precisa de um ingrediente

Hoje às 14:00

O presente que Cristiano Ronaldo deu à filha não é um luxo. E nós descobrimos quanto custa

Hoje às 12:39

Quase todos desperdiçam esta parte do kiwi. E é a que mais benefícios tem

Ontem às 17:00

Alerta para os homens. Novo produto promete fazer o cabelo e a barba crescer em apenas 20 dias

Ontem às 16:30

Estávamos constantemente cansados, até descobrirmos que nos faltava esta vitamina

Ontem às 16:00

Loja em segunda mão traz a Lisboa peças da Nike, Adidas, Lacoste, Carhartt, Levi’s e The North Face por apenas 9 euros

Ontem às 15:30
MAIS

Mais Vistos

Perdeu as duas pernas e perguntou à namorada se o queria deixar. A resposta dela está a emocionar

Hoje às 12:06

Cristina Ferreira comenta a traição de Daniel Gregório a Liliana Filipa: «Não sabemos se vai acontecer ou não»

Hoje às 10:12

A notícia de última hora dada por Cristina Ferreira: «Terão morrido afogados»

Hoje às 12:43

Gonçalo Quinaz anuncia fim do noivado de casal famoso

Hoje às 10:30

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

Esta é a receita de arroz de polvo que qualquer um consegue fazer

Há 3h e 38min

10 opções de pequenos-almoços com ovo ideais para emagrecer

10 nov, 17:00

Esta tarte vai conquistar todos os amantes de queijo de cabra

7 nov, 16:00

Desengane-se se acha que é preciso sair de casa para comer estas castanhas. Só precisa de uma air fryer

6 nov, 14:00

Fora do Estúdio

«A cara de choque das pessoas é ótima»: apresentadora da TVI fala das reações à sua gravidez

Hoje às 09:17

Atriz da TVI anuncia noivado com famosa cantora portuguesa

11 nov, 09:27

Novo trabalho de Cristiana Jesus alvo de críticas. Cláudio Ramos sai em defesa: «As pessoas não sabem o que dizem»

10 nov, 14:32

Nome da filha de Marisa Susana é invulgar e surpreendeu Cristina Ferreira. Nós já descobrimos o significado

10 nov, 14:15

Fotos

Isto pode comprometer o funcionamento do seu desumidificador. E talvez não saiba

Há 2h e 38min

Esta é a receita de arroz de polvo que qualquer um consegue fazer

Há 3h e 38min

É das cantoras portuguesas mais acarinhadas e prepara-se para ser avó: «Estou super feliz»

Hoje às 15:15

Poupe na electricidade ao limpar esta parte do ar condicionado

Hoje às 15:00