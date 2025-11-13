Poupe na electricidade ao limpar esta parte do ar condicionado

Muitos desconhecem, mas o filtro sujo do ar condicionado pode ser responsável por gastos excessivos de energia.

O ar condicionado tornou-se um equipamento essencial em qualquer época do ano, quer para refrescar nos dias de calor, quer para aquecer os ambientes durante o inverno. No entanto, especialistas alertam que muitos utilizadores esquecem-se de limpar regularmente os filtros, peça fundamental para assegurar o bom funcionamento do aparelho e a qualidade do ar interior.

Segundo o site A24, os filtros acumulam pó, pólen, ácaros e outras partículas que, se não forem limpos, podem comprometer a eficiência do sistema, aumentar o consumo energético e até provocar problemas respiratórios.

Para limpar os filtros no inverno, basta seguir alguns passos simples: desligar e desconectar a unidade, retirar os filtros com cuidado, aspirar ou lavar com água morna e detergente suave (quando forem laváveis), deixar secar completamente e reinstalar no lugar correto. De seguida, é só ligar o aparelho e verificar se o ar circula normalmente.

Além da limpeza dos filtros, é importante manter as grelhas de saída limpas e, sempre que possível, higienizar os condutos, evitando a acumulação de partículas que prejudicam a qualidade do ar. Os especialistas recomendam realizar esta limpeza de um a três meses e nunca cobrir a unidade durante o inverno, de forma a prevenir a formação de humidade e mofo.

Um serviço de manutenção profissional anual é também aconselhado, para detetar falhas, limpar zonas de difícil acesso e garantir que o sistema funcione de forma eficiente e segura.