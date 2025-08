Método japonês permite refrescar o carro em 1 minuto sem ar condicionado

Nos dias quentes de verão, entrar num carro que esteve ao sol pode ser insuportável. Mas sabias que existe um método japonês simples e eficaz que permite arrefecer o interior do carro em apenas um minuto — sem usares o ar condicionado?

Quando os termómetros ultrapassam os 40 graus, manter o carro fresco torna-se um verdadeiro desafio. À parte do uso do ar condicionado, poucas soluções se revelam eficazes. Contudo, segundo o Postal, existe um método japonês que permite eliminar o ar quente do interior do veículo e torná-lo mais confortável para a condução. Esta técnica foi divulgada com o apoio do Motor 24.

É fundamental lembrar que vários estudos comprovam que conduzir com temperaturas superiores a 35 graus no habitáculo pode prejudicar a concentração, aumentar o stress e diminuir a capacidade de reação em situações de emergência. Este impacto pode ser comparável a conduzir com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l. Manter o carro fresco não é apenas uma questão de conforto — é também uma medida de segurança rodoviária.

Entre as várias formas de baixar a temperatura no interior do veículo, destaca-se uma estratégia simples e eficaz proposta por um professor japonês. Esta técnica é fácil de aplicar: antes de entrar num carro exposto ao sol, baixe o vidro do lado do passageiro da frente. Em seguida, com movimentos rápidos, abra e feche a porta do condutor várias vezes. Esta ação cria uma circulação de ar que ajuda a expulsar o calor acumulado. De acordo com o Postal, um teste realizado mostrou que, ao repetir o processo cinco vezes, a temperatura interior do veículo pode descer até 8ºC, uma diferença significativa nos dias mais quentes.

Além deste método, o Postal partilha outras soluções práticas e económicas para manter o carro mais fresco sem depender do ar condicionado. Em dias de calor intenso, o ideal é manter a temperatura interna abaixo dos 22ºC. Um truque antigo, mas ainda bastante eficaz, é o uso de uma pala solar no para-brisas. De acordo com um estudo do RACC e do Automóvel Clube da Suíça, este acessório pode reduzir a temperatura interior em até 11ºC, bloqueando a entrada direta do calor através dos vidros. Outra dica útil, caso não use palas solares, é colocar uma manta dobrada sobre o banco do condutor. A manta absorve o calor, deixando o assento mais fresco quando se voltar a sentar. Sempre que estacionar ao sol, uma pequena medida pode fazer diferença: rodar o volante de forma a deixar a parte superior na sombra. Desta forma, evita que o volante esteja demasiado quente ao toque quando voltar a conduzir.

Embora o ar condicionado continue a ser o método mais eficaz para arrefecer o carro, o Postal alerta que é essencial garantir que este sistema se encontra em boas condições de funcionamento. Com o passar do tempo, é normal que os líquidos refrigerantes se percam através dos tubos de borracha — estima-se uma perda anual de cerca de 15%. Se o nível do fluido descer para metade da capacidade, o compressor pode sobreaquecer e avariar, sendo a sua substituição um encargo elevado: pode ultrapassar os 1000 euros, segundo o Motor 24. Para evitar este tipo de despesas, recomenda-se, de acordo com o Postal, que o nível do líquido refrigerante seja verificado de dois em dois anos, e que se proceda à substituição do cartucho do secador, já que este também sofre desgaste com o uso.