Não gaste balúrdios em ar condicionado — há uma forma de aquecer a casa por menos de 2 euros

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:15

Aquecer a casa sem estourar o orçamento é possível.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Com a chegada dos dias frios, o desejo de ter uma casa quente e confortável torna-se ainda maior. A boa notícia é que, com pequenas alterações, é possível elevar a temperatura do espaço e até reduzir os custos de aquecimento.

Segundo o site Infobae, os finlandeses recorrem a um truque económico que permite manter o lar aquecido sem depender tanto de aquecedores ou radiadores. Esta técnica, que não ultrapassa dois euros, é simples, eficaz e fácil de aplicar.

A base do método está no investimento num isolamento térmico eficiente, utilizando materiais acessíveis como mantas térmicas, cortinas pesadas e tapetes espessos, capazes de conservar o calor dentro de casa. Para além disso, fontes de calor de baixo consumo, como pequenas lâmpadas ou velas, ajudam a criar um ambiente mais quente e acolhedor.

Pode parecer inesperado, mas até as velas contribuem para aumentar ligeiramente a temperatura, ao mesmo tempo que reforçam a sensação de conforto e bem-estar.

Outra recomendação prática passa por reorganizar os móveis de forma a bloquear portas e janelas, reduzindo a entrada de ar frio. Desta maneira, aquece apenas as zonas mais utilizadas, tornando o ambiente mais agradável sem aumentar a fatura da eletricidade.

Temas: Ar condicionado Casa Frio

RELACIONADOS

É seguro deixar um aquecedor ligado durante toda a noite no quarto?

Película aderente nas calhas das janelas: aprenda o truque para resistir ao frio usado na Turquia

Diga adeus às faturas altas de eletricidade: 5 dicas para poupar energia em casa

Saiba o segredo para cozinhar arroz em 2 minutos e poupar na eletricidade

Este aquecedor de parede aquece a casa em 10 minutos e programa-se pelo telemóvel

Dicas

Mais de 600 pessoas compraram este edredom no último mês. E está agora com 20% de desconto

Há 1h e 11min

Desentope o nariz, elimina vírus e impede contágios. Tenha isto sempre no seu quarto à noite

Hoje às 17:00

Quando este comportamento aparece numa relação, pode levar ao divórcio

Hoje às 16:30

Não utilize amaciador se tiver estas roupas na máquina

Hoje às 16:00

Descubra como uma rolha de cortiça pode baixar o consumo do seu frigorífico

Hoje às 15:30

Estas 12 frutas têm mais nutrientes do que todas as outras

Hoje às 15:15

Esqueça as tomadas tradicionais: esta solução instala-se sem obras e é o futuro

Hoje às 15:00
MAIS

Mais Vistos

«Achas que o Pedro se envolveria com outra pessoa?». Marisa Susana dá a resposta que poucos querem ouvir

Hoje às 12:09

Pedro Jorge abandona a cadeira quente em lágrimas e deixa a Casa sem reação. Cristina Ferreira explica: «Só hoje é que vamos saber»

Hoje às 11:02

Indignado com a saída de Marisa Susana, Cláudio Ramos afirma: «Ela só sai porque…»

Hoje às 10:18

Cristina Ferreira sobre comentário dirigido a Liliana: «Nenhuma mulher gostaria de ouvir isso»

Hoje às 10:50

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

18 nov, 13:45

Faça castanhas na air fryer. Demora poucos minutos e ficam iguais às da rua

15 nov, 09:00

Fora do Estúdio

Goucha mostrou-nos a sua casa por dentro e os detalhes estão a gerar dezenas de comentários

Hoje às 16:21

O detalhe que poucos conhecem sobre a relação de Nuno Markl com a famosa ex-companheira

Hoje às 09:09

AVC de Nuno Markl: a pessoa que estava ao lado do humorista e que o salvou ao ligar para o 112

Hoje às 08:43

Deixaram as filhas de 9 e 4 anos sozinhas em casa no Natal com refeições congeladas e partiram de férias para o México

21 nov, 14:30

Fotos

Mais de 600 pessoas compraram este edredom no último mês. E está agora com 20% de desconto

Há 1h e 11min

Desentope o nariz, elimina vírus e impede contágios. Tenha isto sempre no seu quarto à noite

Hoje às 17:00

Menino de apenas 12 anos morreu subitamente em casa de amigos. Melhor amiga esteve com ele nos últimos momentos enquanto pedia ajuda

Hoje às 16:55

Quando este comportamento aparece numa relação, pode levar ao divórcio

Hoje às 16:30