Não gaste balúrdios em ar condicionado — há uma forma de aquecer a casa por menos de 2 euros

Aquecer a casa sem estourar o orçamento é possível.

Com a chegada dos dias frios, o desejo de ter uma casa quente e confortável torna-se ainda maior. A boa notícia é que, com pequenas alterações, é possível elevar a temperatura do espaço e até reduzir os custos de aquecimento.

Segundo o site Infobae, os finlandeses recorrem a um truque económico que permite manter o lar aquecido sem depender tanto de aquecedores ou radiadores. Esta técnica, que não ultrapassa dois euros, é simples, eficaz e fácil de aplicar.

A base do método está no investimento num isolamento térmico eficiente, utilizando materiais acessíveis como mantas térmicas, cortinas pesadas e tapetes espessos, capazes de conservar o calor dentro de casa. Para além disso, fontes de calor de baixo consumo, como pequenas lâmpadas ou velas, ajudam a criar um ambiente mais quente e acolhedor.

Pode parecer inesperado, mas até as velas contribuem para aumentar ligeiramente a temperatura, ao mesmo tempo que reforçam a sensação de conforto e bem-estar.

Outra recomendação prática passa por reorganizar os móveis de forma a bloquear portas e janelas, reduzindo a entrada de ar frio. Desta maneira, aquece apenas as zonas mais utilizadas, tornando o ambiente mais agradável sem aumentar a fatura da eletricidade.