Viral. Milhares de pessoas estão a fazer isto para dormir melhor sem ar condicionado

Nunca pensámos que colocar um copo no lava-loiça antes de ir de férias pudesse servir para isto

Há um gesto simples com o congelador que pode ajudá-lo a dormir melhor nas noites quentes.

Os dias de calor intenso e muito sol fazem com que as casas acumulem temperatura. Mesmo quando o ambiente no exterior começa a arrefecer, é frequente o calor permanecer dentro de casa. Por isso, adormecer pode tornar-se uma missão complicada, sobretudo para quem não tem o ar condicionado ou a ventoinha ligados.

Para quem não tem equipamentos que ajudem a refrescar a casa, ou opta por não os utilizar para evitar um aumento na fatura da eletricidade, pode parecer que não há alternativa senão suportar o calor durante a noite. No entanto, segundo o HuffPost espanhol, existe uma solução simples que pode tornar a hora de dormir mais confortável, sem representar um custo adicional. O segredo está no congelador.

Embora existam inúmeros conselhos a circular na Internet, esta sugestão destaca-se pela sua simplicidade. Antes de a experimentar, é aconselhável limpar bem o congelador, para evitar que os tecidos absorvam odores dos alimentos. Depois, basta colocar os lençóis e as fronhas da almofada no congelador antes de se deitar.

À primeira vista, a ideia pode parecer invulgar, sendo natural pensar que a roupa de cama ficará rígida e desconfortável. Contudo, isso não acontece, uma vez que os tecidos não têm humidade suficiente para congelar.

A recomendação passa por deixar os lençóis e as fronhas no congelador cerca de duas horas antes de ir para a cama, para que fiquem agradavelmente frescos e proporcionem uma sensação de maior conforto.

Caso tenha receio de colocar a roupa de cama em contacto com os alimentos, há duas soluções simples: guardar os lençóis e as fronhas dentro de um saco de plástico antes de os colocar no congelador ou utilizar uma prateleira ou gaveta vazia, devidamente limpa, exclusivamente para esse fim.