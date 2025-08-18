Este é o erro comum com o ar condicionado que aumenta a fatura da luz

Muitas pessoas usam o ar condicionado de forma incorreta sem se aperceberem, acabando por aumentar significativamente a conta da luz. Descubra qual é o erro mais comum e como evitá-lo para poupar energia e dinheiro.

Com o calor do verão, o ar condicionado torna-se indispensável, mas utilizá-lo de forma incorreta pode resultar numa fatura de eletricidade elevada. Por isso, é fundamental saber como usá-lo de forma eficiente, pois isso pode ter um impacto significativo na conta da luz.

Segundo o site El Mundo, especialistas da TS Clima explicam que ligar e desligar o aparelho várias vezes ao dia consome mais energia do que mantê-lo ligado continuamente enquanto se está em casa.

Isto deve-se ao facto de que, sempre que o equipamento é ligado, há um consumo extra de energia durante o reinício. O mais eficiente é deixá-lo ligado, permitindo que o aparelho ajuste automaticamente a temperatura.

Dicas para poupar com o ar condicionado (OCU):