Antes de deixar o ar condicionado ligado toda a noite, leia este alerta de um enfermeiro

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Dormir com o ar condicionado ligado toda a noite é um hábito comum nos dias de maior calor, mas pode ter efeitos no organismo que muitas pessoas desconhecem. Um enfermeiro explica os principais riscos e os cuidados a ter.

Com a chegada das temperaturas mais elevadas, é cada vez mais comum recorrer ao ar condicionado durante a noite para dormir com maior conforto. Ainda assim, este hábito frequente nos meses de verão pode ter consequências para o organismo, alerta o enfermeiro e criador de conteúdos Jorge Ángel.

Segundo o site El Confidencial, o especialista explica que o principal problema está na diminuição da humidade do ar. “O ar condicionado reduz muito a humidade do ambiente, o que faz com que as vias respiratórias e a pele fiquem mais secas”, explicou.

Como consequência, um ambiente mais seco pode provocar desconforto na garganta, irritação da pele e agravar alguns problemas respiratórios, sobretudo em pessoas mais sensíveis, como aquelas que sofrem de alergias, asma ou bronquite.

Além disso, permanecer várias horas a dormir com ar frio a circular pode levar a que o corpo arrefeça em excesso. Jorge Ángel alerta que esta situação pode favorecer o aparecimento de cãibras, contracturas musculares e rigidez ao acordar, principalmente quando o ar condicionado está direcionado diretamente para a cama.

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Para minimizar estes efeitos, o enfermeiro recomenda algumas medidas. Uma delas consiste em ligar o ar condicionado antes de ir dormir e desligá-lo posteriormente, em vez de o deixar ligado durante toda a noite.

O especialista aconselha também a aproveitar a ventilação natural, sempre que possível, abrindo as janelas, e sugere ainda a utilização de um humidificador para compensar a secura causada pelo aparelho.

Para além das vantagens para a saúde, desligar o ar condicionado durante a noite pode contribuir para reduzir o consumo de energia e, consequentemente, diminuir o valor da fatura da eletricidade.

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Temas: Ar condicionado Enfermeiro
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