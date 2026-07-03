Não tem ar condicionado? Poucos sabem que a ventoinha pode funcionar como um

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Ventoinha
Ventoinha

Foto de Toshi Kuji na Unsplash

Com as temperaturas elevadas a fazerem-se sentir, nem toda a gente tem ar condicionado em casa. A boa notícia é que existe um truque simples com a ventoinha que pode ajudar a tornar o ambiente mais fresco e confortável, sem gastar muito dinheiro nem recorrer a equipamentos adicionais.

À medida que os dias mais quentes se aproximam, volta também um problema comum: a dificuldade em dormir durante a noite, sobretudo para quem não tem ar condicionado em casa. Para quem tenta refrescar o quarto apenas com uma ventoinha, existe um truque simples que pode fazer a diferença e que tem vindo a ganhar popularidade nas redes sociais.

A sugestão foi partilhada pela página de Instagram The Range UK e passa por uma alteração muito simples: colocar a ventoinha voltada para o exterior da janela, em vez de direcionar o fluxo de ar para o interior do quarto.

De acordo com a publicação, esta técnica permite expulsar o ar quente acumulado dentro da divisão, proporcionando uma sensação de maior frescura ao fim de algum tempo. Em vez de fazer circular o ar quente pelo quarto, a ventoinha funciona como uma espécie de sistema de extração, contribuindo para melhorar o ambiente durante a noite.

Temas: Ar condicionado Ventoinha
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