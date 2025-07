Sem ar condicionado? Com uma ventoinha e este truque resolve o problema

Nos dias mais quentes, manter a casa fresca sem gastar uma fortuna em energia parece impossível — mas não tem de ser. Com apenas uma ventoinha e um truque simples, pode melhorar a circulação do ar e reduzir a temperatura ambiente de forma surpreendentemente eficaz. Saiba como tirar o máximo partido deste método engenhoso e refrescar a sua casa sem ar condicionado.

Com a chegada do calor, as noites tornam-se um verdadeiro desafio para muitas famílias, especialmente para quem não dispõe de ar condicionado. No entanto, para quem tem apenas uma ventoinha, existe um truque partilhado pela página de Instagram @therangeuk que está a ganhar popularidade e tem ajudado várias pessoas a refrescar o quarto.

A técnica é bastante simples: colocar a ventoinha virada para fora da janela. Desta forma, em vez de fazer circular o ar quente para o interior, ajuda a expulsá-lo para o exterior. Quem já experimentou garante que funciona e que, passado algum tempo, o ambiente fica notoriamente mais fresco.