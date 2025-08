Ainda sem planos para as férias? Há um paraíso com voos diretos a menos de duas horas de Portugal

Está a pensar em marcar umas férias de última hora, mas não quer perder muito tempo em viagens longas? Este destino surpreendente combina praias paradisíacas, cultura rica e boa gastronomia — e o melhor: fica a menos de duas horas de voo de Portugal e tem ligações diretas. Perfeito para uma escapadinha de última hora sem complicações.

Para quem ainda não marcou férias, há boas notícias: este verão ainda permite encaixar uma escapadinha. E se a ideia de fazer malas para destinos longínquos e passar horas em aviões não é propriamente apelativa, talvez este seja o momento certo para olhar para sul. Há uma praia discreta, rodeada de natureza e banhada por um mar sereno, perfeito para quem gosta de nadar com calma. O melhor? Fica a menos de duas horas de voo.

Este refúgio chama-se Arenal d’en Castell, e localiza-se no norte de Menorca, uma das ilhas mais sossegadas do arquipélago das Baleares. Tem vindo a atrair cada vez mais portugueses — especialmente aqueles que privilegiam praias espaçosas, águas quentes e noites em que não é preciso vestir um casaco. Aqui, o verão vive-se ainda ao ritmo dos dias longos e das conversas despreocupadas.

A baía é ampla, com areia clara e fina, e o mar tem um tom translúcido que se assemelha a uma piscina natural. Mesmo em plena época alta, é fácil encontrar espaço com tranquilidade, longe das multidões e do frenesim dos hotéis. Um simples passeio pela praia basta para alcançar zonas mais calmas, perfeitas para descansar ou flutuar no mar em silêncio.

O ambiente mantém-se relaxado e com calor constante, mas sem excessos. A temperatura da água, entre os 24 e os 29 graus, convida a mergulhos demorados, e mesmo depois do pôr do sol o ar continua ameno. As noites são quentes, mas suaves, ideais para jantares ao ar livre ou caminhadas descalças junto à praia.

Na entrada da baía, entre formações rochosas, destaca-se a cor da água e a serenidade do local. Mesmo nas áreas mais profundas, é raro perder o pé, o que torna este destino apropriado tanto para famílias como para quem viaja sozinho. Há pedalinhos com escorrega, barcos fundeados e recantos onde o tempo parece abrandar.

Onde ficar?

A zona oferece várias opções de alojamento, desde casas particulares a pequenos hotéis, mas dois destacam-se. Um deles, mais orientado para famílias, funciona em regime de tudo incluído, com parque aquático, animação e muitos gelados — ideal para quem viaja com crianças. O outro é mais recente, tranquilo e com um serviço mais exclusivo, muito procurado por casais ou viajantes em busca de descanso. Situado numa parte mais elevada da baía, oferece vistas deslumbrantes sobre o mar.

A zona conta também com restaurantes simples, onde o peixe e o marisco são servidos frescos, como no La Paella ou no El Copas. Existem ainda supermercados, farmácia e lojas locais, o que facilita o dia a dia.

Como chegar?

Durante os meses de verão, existem voos charter diretos a partir de Portugal, com duração inferior a duas horas. Fora da época alta, os voos costumam ter uma escala — normalmente em Barcelona ou Madrid — e são operados por companhias como Vueling, Iberia, TAP, Ryanair ou EasyJet.

Do aeroporto até à baía, o trajeto demora cerca de 30 minutos, podendo ser feito de transporte público, táxi, Uber ou transfer privado. Pelo caminho, vale a pena observar o interior da ilha, com as suas pequenas vilas, vegetação mediterrânica e estradas ladeadas por muros baixos de pedra.

Veja no Google Maps como chegar a Arenal d’en Castell