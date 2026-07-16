Marcas físicas evidentes. Ariana Miranda quebra o silêncio e revela o que a levou ao hospital

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Ariana Miranda decidiu esclarecer, de uma vez por todas, o motivo que a levou ao hospital. Depois de preocupar os seguidores ao revelar que estava internada, a ex-concorrente do "Secret Story 10" explicou o que realmente aconteceu.

Através dos stories do Instagram, Ariana contou que tudo aconteceu durante a noite, quando sofreu uma queda inesperada. Segundo revelou, caiu da cama e bateu com o rosto no chão, acabando por sofrer um corte na face e uma pancada no nariz.

Apesar do susto inicial, a ex-concorrente do Secret Story explicou que, nas horas seguintes, começou a sentir fortes dores de cabeça, o que a levou a procurar assistência médica. Por precaução, Ariana Miranda deslocou-se ao hospital para realizar exames e garantir que a queda não tinha provocado lesões mais graves.

A jovem fez questão de tranquilizar os seguidores, explicando que a observação médica serviu apenas para confirmar que estava tudo dentro dos possíveis após o impacto.

Depois de várias especulações nas redes sociais, Ariana acabou assim por revelar que tudo se deveu a um acidente doméstico, agradecendo ainda todas as mensagens de carinho e apoio que recebeu.

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